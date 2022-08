Preventores, desvíos y multas: así se prepara Ulpiano Suarez para el acto del PJ

Finalmente el Partido Justicialista de Mendoza presentó la solicitud de autorización municipal para el acto que realizarán este lunes frente a la sede partidaria en la calle España. En horas de la mañana el intendente Ulpiano Suarez se había quejado de la falta de un pedido formal del peronismo pero la situación quedó subsanada en el transcurso de la mañana. Finalmente el kirchnerismo podrá montar su "cabildo abierto" entre las 17 y las 21 pero con condiciones.

"El acto se puede realizar sin entorpecer el tránsito vehicular. Hemos dispuesto un operativo de tránsito para ordenar la zona y que esto se pueda desarrollar con normalidad. Que los que asistan a la actividad puedan hacerlo pero respetando el derecho de los que circulan", explicó el intendente capitalino.

Si esto no ocurre se aplicará el código de convivencia que implica multas de 180 mil pesos. "Puede haber multas como ha sucedido desde la entrada en vigencia del código de convivencia. Los actos no tienen que entorpecer la circulación vehicular y si no se cumple se va a aplicar el código de convivencia", remarcó Ulpiano Suarez.

Después de lo ocurrido el fin de semana en Recoleta, donde se registraron incidentes entre manifestantes y la policía en la puerta del departamento de Cristina Fernández de Kirchner, Suarez decidió tomar medidas preventivas y habrá un operativo de tránsito especial con la presencia de preventores.

Respecto a lo ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, Ulpiano Suarez se quejó de una "estrategia del kirchnerismo y La Cámpora de politizar una cuestión que es meramente judicial". "Deben dejar que la Justicia haga su trabajo", esgrimió.

"Los dirigentes tenemos que ser cuidadosos de no incentivar al desorden. Repudiamos ese tipo de conductas por parte de la dirigencia y apelamos a la cordura", finalizó Ulpiano Suarez.