Piden tres años de prisión al ex jefe del Ejército César Milani

La fiscal federal, Fabiana León, pidió la condena de tres años de prisión en suspenso para el ex efe del Ejército, César Milani, por considerar que se enriqueció de manera ilícita cuando compró una casa lujosa en la zona de “La Horqueta” (San Isidro), en el año 2010 por la suma de 1.500.000 pesos que no podía justificar en sus ingresos. Luego, dijo la acusación, Milani intentó disimularlo con un préstamo que le hacía un amigo, quien no tenía la capacidad económica ni financiera para esa operación.

“Solicito que se condene a tres años de prisión que pueden dejar en suspenso, una multa del 100 por ciento del enriquecimiento por la suma de 200 mil dólares al momento en que la sentencia adquiera ejecutoridad, la inhabilitación perpetua” para ejercer cargos públicos y el pago de las costas” del proceso, dijo la fiscal León. También reclamó el decomiso del inmueble de la casona de la calle O’Higgins 3636, en San Isidro.

El delito de enriquecimiento ilícito tiene una pena de dos a seis años de prisión. A la hora de mensurar la pena, la fiscal consideró como atenuantes el tiempo que lleva la causa (“llevan más de nueve años sometido a un proceso penal”) y la ausencia de antecedentes penales. También que Milani “estuvo privado de libertad en el marco de otra causa en la que resultó luego absuelto”. Como agravante, la fiscal subrayó la “extensión del daño causado, el involucramiento de terceras personas” y los antecedentes de una “formación de excelencia militar”, en donde se destacaba su honorabilidad.

En 2013, Milani es denunciado por enriquecimiento ilícito (ya habiendo comprado la casa en San Isidro en el 2010). Un peritaje oficial determinó que César Milani no pudo justificar sus gastos y en especial la compra de la casa de San Isidro. Entonces, al ser llamado a declarar por el juez Daniel Rafecas, Milani explicó que unos 200.000 dólares que le faltaban para comprar esa costosa propiedad habían salido de un préstamo “de mutuo” que le hizo un amigo militar. Al amigo de Milani, el ex militar Eduardo Barreiro, la fiscal lo acusó de encubrimiento, pero anunció que no iba a pedir condena porque el tiempo que demoró la causa implicaba la prescripción.

Según la explicación de César Milani, el dinero habría sido entregado en efectivo “en un bolso chiquito” en diciembre de 2009, durante un brindis de fin de año que se llevó a cabo en el Edificio Libertador y al menos otras seis personas habrían presenciado esa entrega. Ninguno de los dos había asentado la existencia del préstamo en las declaraciones juradas impositivas. Para los investigadores judiciales, ese préstamo no existió. El juicio continuará el próximo jueves con la palabra de las defensas. Y luego de las réplicas y las últimas palabras, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli harán saber su veredicto.