Militantes K no cumplen el acuerdo y cortan la calle frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner

Militantes kirchneristas vuelven a manifestarse este lunes frente al edificio donde vive la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y cortan el tránsito en la intersección de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, por tercer día consecutivo. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires está a una cuadra, en Uruguay y Arenales, preparada para actuar de ser necesario.

A 48 horas de los incidentes que se registraron en la zona, varias columnas de militantes llegan con banderas de diferentes agrupaciones. La presencia de los manifestantes complica el tránsito y crece la tensión con los vecinos, que ya están cansados de la situación.

La calle Juncal está cortada por los militantes, por lo que los autos que circulan por esa calle deben desviarse por Uruguay. En un primer momento también se había afectado la circulación en Uruguay, con desvíos en Montevideo o Guido. Sin embargo, tras negociaciones con los jefes del operativo policial, esa calle quedó liberada.

Uno de los pedidos policiales es evitar las complicaciones de tránsito en la cuadra donde reside Cristina Kirchner y en las áreas aledañas. Además, los jefes del operativo negociaron con los "líderes" de la marcha para que fluya el tránsito por la calle Uruguay.

Entre las agrupaciones que desplegaron sus banderas se vio al Movimiento Octubres, de José C. Paz, que instalaron varios carros de comida en el lugar. También a la agrupación "Peronismo de la soberanía" y a la agrupación "26 de Julio", que marchó con changuitos de supermercado y el pedido de "persecución nunca más"..

Algunos manifestantes comenzaron a hacer pintadas con aerosol en algunos edificios de la cuadra -como ya había sucedido en días previos-, pero personal del gobierno de la Ciudad logró remover la pintura.

Lo curioso es que la vicepresidenta no se encuentra en su departamento, ya que pasado el mediodía abandonó su casa para dirigirse al Senado. A su espera, los militantes cantaban la marcha peronista, al ritmo de los bombos.

El domingo, horas después de los incidentes del sábado, habían replicado la concentración en el lugar. En esa oportunidad el Gobierno de la Ciudad desplegó un operativo policial y los manifestantes dejaron la esquina por la noche. Unos minutos antes, el ministro de Seguridad porteño había lanzado una dura advertencia.

"Si no liberan la calle en breve vamos a trabajar con Infantería", advirtió Marcelo D'Alessandro. "Espero no tener que utilizarla, si no liberan la calle por supuesto que vamos a trabajar con la Infantería para hacerlo. Y mañana (por este lunes) haremos lo mismo", anticipó.

En la jornada de este domingo se volvió a ver el uso de bengalas y pirotecnia. Dejar de utilizar pirotecnia había sido otro de los puntos pactados entre Ciudad y Nación que los manifestantes kirchneristas no cumplieron.