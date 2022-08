La tajante respuesta de Anabel Fernández Sagasti y el PJ a las declaraciones de Rodolfo Suarez sobre la convocatoria

Luego de la convocatoria en la sede del Partido Justicialista, impulsada por el peronismo mendocino con el fin de respaldar a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el gobernador Rodolfo Suarez lanzó una chicana sobre la cantidad de asistentes al "cabildo abierto" y sostuvo que se necesitan "instituciones sólidas" y que este tipo de "apoyos son intimidatorios". Por ello, la senadora nacional y presidenta del partido indicó que "Suarez hablando de las instituciones de Mendoza es bastante cínico".

En detalle, la legisladora nacional camporista dialogó con la prensa una vez terminado el evento y esgrimió: "Suarez hablando de las instituciones de Mendoza es bastante cínico. Nos enteramos por los diarios que quiere cambiar a su antojo la mayoría de la Corte para seguir manejándola como quiere para causas políticas (...). Quieren llegar hasta el último escalafón de la Justicia. Lo único que no pueden manejar todavía es la Sala 2 de la Corte. Entonces, que el gobernador hable de instituciones cuando manejan el Tribunal de Cuentas, contaduría, la Justicia, etc. Me parece que tendría que empezar en casa...".

Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Pues, el mandatario provincial brindó un discurso en el departamento de Rivadavia y en simultaneo al acto peronista. Allí no evitó hablar de la iniciativa del kirchnerismo al asegurar: "Me parece increíble el apoyo a una situación que debe resolverse en un expediente judicial. Si cualquiera de nosotros tuviera un problema judicial, se tendría que resolver en el expediente. Los apoyos son intimidatorios, desde el presidente hacia abajo. Para que los pueblos crezcan y no haya pobreza, necesitamos instituciones sólidas. Veremos si se decide si es o no culpable. Pero no estoy de acuerdo con la manifestación y con que se altere la vida de los vecinos".

Por otro lado, se conoció que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza multó al Partido Justicialista por realizar cortes de calles, los cuales se encuentran sancionados en el Código de Convivencia por el artículo 1 y 3 de la Ordenanza Nº3016, Decreto Nº 863 y artículo 19º de la Ordenanza Nº 3877 (actos o eventos en la vía pública).

Respecto a dicha sanción que implica una multa que ronda los $180.000, contestó: "Me sorprende porque el senador Lucas Ilardo se comunicó con el intendente y nos pidió que hiciéramos una nota para pedir permiso. Seguimos todos los protocolos que existen, pero se ve que tuvo presiones de su partido para hacerlo. Le vamos a pedir a la Juventud Peronista que hagamos una vaquita para poder pagar la multa. No hay problema porque vamos a seguir en la lucha y defendiendo nuestras ideas".

"Para nosotros esto no es un juicio. Los derechos que tiene un acusado a la vicepresidenta no se los han dado. Esto es un causa política y más tarde temprano se va a caer. Es un intento de proscripción para tratar de aleccionar a dirigentes como la vicepresidenta. Creo que es un intento de amedrentamiento a todos los que nos sentimos representados por las ideas de Cristina Fernández de Kirchner", añadió Anabel Fernández Sagasti.

El senador provincial Lucas Ilardo. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ

En tanto, el jefe de bloque del Frente de Todos en la Legislatura provincial, Lucas Ilardo, hizo mención a las declaraciones de Suarez y disparó: "Me alegro de que el gobernador haya dejado sus vacaciones para ponerse a trabajar y respondernos. Si hemos logrado que deje de descansar y tomar sol, estamos felices. Que se ponga a trabajar por los mendocinos porque lo necesitamos".