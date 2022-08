La cortante advertencia que le hizo una ultra kirchnerista a Juntos por el Cambio

Este lunes dirigentes del kirchnerismo cargaron duramente contra Horacio Rodríguez Larreta y lo responsabilizaron por los incidentes que se generaron el fin de semana en la puerta del departamento de Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, la senadora del Frente de Todos (FdT) Juliana Di Tullio sostuvo que los episodios de violencia registrados en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fueron por "una estupidez política" del jefe de Gobierno porteño.

Al mismo tiempo, largó una filosa advertencia para los referentes de Juntos por el Cambio. "Si creen que al peronismo lo van a detener con vallas, es que no entienden nada", manifestó Di Tullio en diálogo con El Destape Radio.



Para la legisladora, Rodríguez Larreta "intentó sitiar a Cristina, que es la dirigente política más importante que tiene este país" y anticipó que la exmandataria "va a ser la única oradora" del congreso del PJ Bonaerense que se llevará a cabo el sábado próximo en Merlo.



Di Tullio aseguró que en el frente opositor "no entienden es la capacidad del pueblo peronista de dar pelea". "Si no entendés eso, no entendés nada", disparó.

"Sobran los dedos de una mano para contar los liderazgos del carácter de Cristina en el mundo", concluyó y dijo que el pedido de 12 años de prisión contra la vicepresidenta es una ofensa.

"Yo me siento súper ofendida. No es Cristina la que está sola en el banquillo de los acusados. Cuando le pasaba a (el expresidente Juan Domingo) Perón nos pasaba a todos los peronistas. Bueno, cuando le pasa a Cristina, nos pasa a todos los peronistas: los que estamos en el banquillo de los acusados otra vez somos los peronistas y las peronistas", finalizó.



"La derecha tiene las armas, la guita y los fierros mediáticos, a la Justicia. Y nosotros tenemos a la enorme mayoría del pueblo argentino que es el pueblo peronista y eso hay que poder conducirlo. Confío en la conducción política de Cristina", sentenció Juliana di Tullio.