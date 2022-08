La chicana con la que Rodolfo Suarez minimizó el cabildo abierto por Cristina Kirchner en Mendoza

Este lunes, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez presentó una obra importante para la provincia. Se trata del anuncio de la doble vía Junín-Rivadavia. En el acto, el mandatario mendocino aprovechó para cuestionar la manifestación kirchnerista que tuvo lugar en las calles de la provincia.

"Por las fotos que me mandan, no son muchos", comenzó diciendo el gobernador al ser consultado por el cabildo abierto que se realizó en calle España en defensa de Cristina Fernández de Kirchner.

"Estaba hablando con el intendente antes de venir al anuncio por el corte de calles y me parece increíble el apoyo a una situación que debe resolverse en un expediente judicial. Si cualquiera de nosotros tuviera un problema judicial, se tendría que resolver en el expediente. Los apoyos son intimidatorios, desde el presidente hacia abajo", agregó el radical.

"Para que los pueblos crezcan y no haya pobreza, necesitamos instituciones sólidas. Veremos si se decide si es o no culpable. Pero no estoy de acuerdo con la manifestación y con que se altere la vida de los vecinos", sostuvo Suarez.

Además, habló sobre la afección que están teniendo las obras públicas de Mendoza tras el recorte de Nación: "Se ha suspendido el programa de Conectar Igualdad, más lo que recibíamos en concepto de leche para niños y niñas. A los mendocinos no nos han quitado aporte dinerario, porque no recibíamos nada".