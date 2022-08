El sorpresivo respaldo de Javier Milei a Patricia Bullrich

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, apoyó a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en su cruce contra dirigentes de Juntos por el Cambio. La exministra de Seguridad criticó la gestión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la trataron de "funcional al kirchnerismo".

Quieren monopolizar la polaridad contra el kirchnerismo, aún cuando ello tenga que ser en contra de gente de su mismo espacio...

Esto es, la regla del equipo de fideo berreta es que si no estás con él, sos K o funcional a los K.

Harry, vos no sos funcional con un país próspero... https://t.co/sDHOjvrbWC — Javier Milei (@JMilei) August 29, 2022

El economista liberal, luego, se sumó a la ola de críticas hacia la policía de la Ciudad por el operativo en el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. "El Estado tiene el monopolio de la violencia. No le entregás la calle a los delincuentes. No dejás que te tomen el territorio y no te arrodillás ante al líder de los orKos, quien, cuando te traiciona no podés ponerte a llorar por lo lógico", agregó el diputado porteño.

La presidenta del PRO Patricia Bullrich.

Bullrich destacó la semana pasada que la resolución del conflicto entre militantes oficialistas y la Policía de la Ciudad en el departamento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue muy pobre. "Tenemos que demostrar que tenemos la personalidad para poder gobernar, que estamos en condiciones de mantener el espacio y orden público", expresó la exministra. El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, la catalogó como funcional al kirchnerismo y se mostró desilusionado.