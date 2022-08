El caso de corrupción K que nadie quiere investigar

Para algunos realmente la "década ganada” fue un triunfo importante para sus aspiraciones económicas personales y familiares. En especial para algunos políticos, exfuncionarios y empresarios que no pueden explicar còmo el crecimiento de su patrimonio fue más rápido que la velocidad de la luz. El municipio bonaerense de Brandsen no fue la excepción a esa regla de la corrompida y oscura política argentina.

Para poner en contexto, durante los doce años de gobierno kirchnerista (2003/2015) el expresidente Néstor Kirchner, para restarle poder a los gobernadores, especialmente a los bonaerenses, derivaba las obras públicas municipales en el poderoso ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Nación Julio De Vido, quien era el encargado, junto a José López, de negociar con los intendentes, sin que pase por los gobernadores, las obras públicas de los municipios.

En algunos municipios realmente las obras se hicieron, en cambio en otros los usaron en beneficio de “los amigos del poder” para engrosar bolsillos y hacer caja para la mala política. La trama de corrupción era muy parecida a la que dejaron al descubierto los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola con sus alegatos en el juicio por la obra pública de Santa Cruz.

Algo parecido pasó en el municipio bonaerense de Brandsen, donde la fiesta de los 12 años del kirchnerismo dejó su huella en 11 denuncias por diferentes hechos de corrupción, que le ocasionaron al Estado nacional una estafa por más de 10 millones de dólares durante la gestión de Gastón Arias al frente del municipio. Los hechos por los que fue denunciado el exintendente Arias y por los que deberá sentarse en el banquillo de los acusados, fueron presentados al poco tiempo de asumir en el 2015 por el actual jefe comunal radical Daniel Cappelletti.

El actual intendente de Brandsen, Daniel Cappelletti

En diálogo con MDZ, Cappelletti contó los graves actos de corrupción por los cuales denunció penalmente al anterior jefe comunal, entre los que se encuentra la denuncia más pesada: la obra “TENDIDO ELECTRICO”. “Archivada en dos oportunidades, la última en plena pandemia por la fiscal María Cecilia Corfield, titular de la UFI 15, debiendo solicitar en ambas oportunidades el municipio que se desarchive la causa y el cambio de fiscalía”, afirmó Cappelletti

Trazando un paralelismo con la cusa de la obra pública de Santa Cruz, el jefe comunal de Brandsen aseguró: “Busco y deseo que pase lo mismo con las 11 denuncias penales que le hicimos en Brandsen a la gestión anterior. Muchas tienen correlación con la denuncia a Cristina y a sus exfuncionarios en la causa de Vialidad. Todo un entramado de corrupción que sigue una misma línea, con el mismo modus operandi. Los municipios firmaban convenios con el Ministerio de Planificación Federal, conducido por Julio de Vido”

Y agregó: “En el caso concreto de Brandsen, se certificaban las obras sin ejecutar, muy parecido a lo que pasaba en Santa Cruz. Recibían el adelanto de obras y automáticamente certificaban, en algunos casos por encima del 80% de las obras que no hicieron. En el caso de la denuncia por las obras del cordón cuneta, el Estado nacional, mediante el ministerio comandado por De Vido, pagó seis cuadras por las que certificaron todo rápido para cobrarlas e hicieron solamente dos. Que en un distrito como Brandsen se pierdan cuatro cuadras de cordón cuneta es algo más que grave. Eso no es normal”.

El intendente de Brandsen, Daniel Cappelletti, afirmó que la denuncia más grave fue la de la obra del tendido eléctrico para todo el partido, “donde los certificados se firmaron por el 95% de la obra hecha, cuando en algunos lados no había un solo cable tirado y les pagaron el 95% de la obra. Lo más grave es que la obra del tendido eléctrico es muy necesaria para todo el distrito de Brandsen”. Y añadió: “Este es un acto de corrupción enorme, llevándolo al valor dólar de esos años, el Estado Nacional pagó en Brandsen más de 10 millones de dólares por obras que no se hicieron. De cordón cuneta, por las seis cuadras se pagaron cerca de 4 millones de dólares, y por el tendido eléctrico fueron más de 5 millones de dólares. Es una estafa millonaria”.

Asimismo, sostuvo que la gravedad más importante “es la falta de compromiso de la fiscal María Cecilia Corfield para investigar las denuncias que nosotros hicimos ni bien asumimos en diciembre del 2015. Lo que pido como intendente es investiguen estas denuncias. Hicimos 11 denuncias penales. Las que cayeron en la UFI 15 a cargo de la Fiscal Corfield, fueron archivadas y no sabemos por qué nos archiva las causas. Ahora por suerte después de la segunda vez que pedimos el desarchivo y el cambio de fiscalía, algunas pasaron al fiscal Juan Menucci, que espero que investigue y lleve adelante el proceso. Vamos a creer en el nuevo fiscal”.

En cuanto a las denuncias que debe investigar la Fiscalía a cargo de María Cecilia Corfield, Cappelletti remarcó: “La fiscal Corfield tiene otras denuncias tan importantes como estas. Tiene la denuncia de la compra, por parte del ex intendente Arias, del piso del despacho municipal. Un piso que nunca apareció, se esfumó. Otra de las denuncias tiene que ver con la compra en el 2013 de patitos de madera para plaza. El municipio pagó cada uno $ 18 mil. Cuando yo asumí, en Mercado Libre los mismos patitos no valían más de $ 400 cada uno”

Otras de las denuncias penales contra el exintendente Arias tiene que ver con aprietes y amenazas, “que son de una gravedad institucional enorme. En uno de los allanamientos que le hicieron a Arias y los otros involucrados en las denuncias -relató Cappelletti- se les secuestran los teléfonos celulares, en las desgrabaciones encuentran conversaciones donde dicen entre ellos: ‘A estos hay que meterles miedo’, por nosotros. ‘Hay que hacerles llegar que los vamos a matar’, ‘Los vamos a despedazar en el Concejo Deliberante’, ‘ No los voy a dejar gobernar’. Cosa que hasta acá vienen cumpliendo desde diciembre del 2015 que asumimos, los concejales que responden a Arias vienen actuando en consecuencia con esas conversaciones que están todas en la causa”. Gaston Arias



“Además a Arias lo sostienen políticamente desde el peronismo de la provincia. El primer salvavidas se lo tiraron en el gobierno de Vidal, el PJ que manejaba la Defensoría del Pueblo le dio un conchabo, un cargo como asesor para que siga mamando de la teta del Estado. Ahora con la banca del gobierno de Axel Kicillof, sigue siendo funcionario de la provincia con 11 causas penales de corrupción en su contra. Mi gran preocupación – afirmó el intendente de Brandsen- es la fiscal María Cecilia Corfield , que tiene que investigar a estos personajes y no investiga”.

En cuanto a las quejas por la nula investigación de las denuncias, Cappelletti afirmo: "En alguna oportunidad le hice un planteo al fiscal general porque había cajoneado las denuncias con todas las pruebas que había y la respuesta fue ‘la vamos a controlar, vamos a ver qué pasa’. Pero la verdad sigue todo igual. No se entiende como la fiscal todavía no llamó a indagatoria a todos los que denunciamos. Son causas en las que aportamos muchas pruebas, mucho material que demuestran todos los hechos de corrupción durante la gestión de Gastón Arias al frente del municipio de Brandsen. Los motivos por los cuales la fiscal no avanza en la causa realmente no los sé , porque tiene todas las pruebas como para avanzar sin pausas”.

Y agregó: “Concretamente vamos con el equipo de legales del municipio de Brandsen a accionar contra la fiscal María Cecilia Corfield. Todos los argentinos nos merecemos que la democracia tenga bien afirmada la pata de la Justicia para garantizar transparencia y que los tres poderes de la democracia funcionen de forma independiente. Cosa que en este caso no están funcionando como tal”.

Por otra parte, Cappelletti aseguró: “La única denuncia que avanzó, de las 11 que hicimos, a pesar de que fue prorrogado dos veces, fue la de los cordones cuneta. Ya se elevó a juicio oral y público para marzo del 2023. Donde Arias y todos los denunciados se van a tener que presentar al juicio, porque ya no pueden pedir más prórrogas. Por suerte esta causa la tiene otra Fiscalía que avanzo en la investigación”

Asimismo, el jefe comunal de Brandsen sostuvo: "Desde el 2015 hasta la fecha el Tribunal de Cuentas aprobó sin ningún tipo de observación todas las rendiciones que presentamos. Razón por la cual tengo autoridad moral como para hablar de los corruptos que vaciaron Brandsen. Es una vergüenza que la fiscal no actúe en consecuencia después de tantos años de radicadas las denuncias”.