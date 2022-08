Desde el Gobierno de CABA denuncian que no se cumplió el pacto

El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, aseguró este domingo que el kirchnerismo “incumplió el acuerdo” en la vigilia por la situación judicial de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Recoleta.

“Incumplieron con lo acordado una vez más y hubo una nueva provocación. Durante muchos días lo que empezó con un aliento a su líder terminó en parrillas, batucadas y hasta fuegos artificiales, en un barrio en el que hay chicos con autismo y adultos mayores a los que les estaban complicando la vida”, sostuvo el funcionario en declaraciones televisivas.

En este sentido, indicó que el sábado la militancia “pretendía hacer una feria y un acampe que iba a durar todo el fin de semana”.

“Intenté bajo todo punto de vista hablar con ellos, con todos los dirigentes que se te ocurran. Nuestro límite es la violencia pero para ellos es al revés, para ellos el otro es la violencia y las imágenes muestran bien claro que se manejan de esa forma”, apuntó.

D’Alessandro afirmó, además, que cuando se colocaron las vallas recibieron cuatro denuncias, de las cuales una de ellas terminó en una reunión en el Ministerio de Justicia y Seguridad con Jorge Macri, Aníbal Fernández, Wado de Pedro y Martín Mena, en la que se trató de llegar a un consenso.

“Ellos tiraron las vallas incumpliendo cualquier acuerdo. La Policía actuó de forma profesional conteniendo la situación y no hubo militantes heridos. En cambio, hubo 20 policías lastimados", aseveró.

Indicó que “no queremos silenciar la militancia, de hecho somos muy respetuosos con todas las expresiones pero tiene que haber un código de convivencia para no estropear la vida de los vecinos”.

“El 90 por ciento de la gente presente eran funcionarios. También había barra bravas. Fueron ellos quienes tiraron las vallas y le pegaron a la policía. Nosotros siempre quisimos mantener la paz social”, enfatizó el funcionario porteño.

En otra línea de la conversación, D’Alessandro sostuvo que “una cosa es manifestarse, que es un hecho político concreto, limitado en el tiempo, y otra es acampar, invadir el espacio público, instalarse en forma indeterminada y alterar totalmente la vida de un barrio”.

“Ninguna ciudad del mundo está preparada para un fenómeno de estas características y no podemos naturalizar que ocupar la calle en forma indeterminada está bien porque en esa esquina no vive Cristina sola, no es un palacio”, apuntó.

Y concluyó: “es un edificio común de un barrio normal, en el que vive otra gente que hace su vida. De hecho hay comerciantes que tuvieron que cerrar todo el fin de semana. Se puede manifestar en otros lugares y ser menos tóxico con el resto de la comunidad. Tenemos que defender al que hace las cosas bien, no al que invade porque considera que su causa es la única”.