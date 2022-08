Impulsan a un histórico intendente para que sea candidato a concejal

El último día de enero próximo, al menos 5 de los 6 intendentes que tiene el PJ (Partido Justicialista) podrían firmar un decreto anticipando las elecciones en sus respectivos municipios. En ese contexto, en Tunuyán ya están analizando que el intendente Martín Aveiro, quien no tiene reelección en la comuna porque la ley le impide otro mandato consecutivo, sea candidato a concejal. De esta manera, acompañaría a su postulante a intendente: Emir Andraos, quien hoy preside el Concejo Deliberante.

La novedad se conoció esta semana en el ámbito de los dirigentes peronistas. La iniciativa serviría para reforzar el proyecto que quiere prolongar el actual jefe comunal, quien tiene la mejor imagen en el departamento y ha logrado ser electo durante tres períodos seguidos: 2011- 2015; 2015-2019 y 2019-2023.

Por ahora, la decisión de los intendentes del PJ es avanzar en el desdoblamiento de las elecciones, a excepción de Matías Stevanato, de Maipú, que tiene dudas al respecto y plantea que en el departamento se podría votar en simultáneo con la provincia, con un candidato a gobernador que sea maipucino, lo que le traccionaría votos. Por ejemplo, el diputado nacional Adolfo Bermejo o su hermano Alejandro, actualmente senador provincial. Ambos antecedieron a Stevanato en la conducción del municipio y además, ya fueron candidatos para la gobernación, por eso no estarían de acuerdo con volver a candidatearse.

Aveiro, por su parte, impulsa a Andraos para ocupar su lugar desde hace mucho meses. Consultados por MDZ, un allegado al intendente aseguró que se está hablando de la posibilidad de que él sea candidato a concejal pero que no habría nada decidido hasta el momento. “No, por ahora no hay nada decidido, si es cierto que por ahí lo dicen, pero con el equipo no hemos definido nada, nuestro candidato está muy bien y muy firme”, sostuvieron.

Además, una tranquilidad para la gestión de Aveiro es que, a diferencia de otros municipios, todo el PJ de Tunuyán está encolumnado detrás de la candidatura de Andraos, por lo tanto, por ahora no habría primarias. También sucede que se trata de un departamento donde el radicalismo no está fuerte.

Mientras, la dirigencia cercana a Aveiro asegura que “cerca de fin de año” se tomará la decisión final respecto de si se desdoblan las elecciones o no. “Martín está muy abocado a la gestión, con el gran desafío de seguir concretando obras por la inflación. Emir (por Andraos) acompaña desde Concejo con el resto”.

Lo cierto es que con la aplicación de la norma que rige desde 2019, que terminó con las reelecciones indefinidas de los intendentes (permitiendo sólo dos mandatos consecutivos),los espacios en las listas para los jefes comunales tanto del peronismo como del radicalismo que no pueden ir por otra gestión son escasos.

Hay una gran disputa por quién encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales. Ese primer lugar es un puesto seguro: en general tanto en el PJ como en la UCR entra el primer candidato a la cámara baja (se ponen en juego cinco espacios) y luego se distribuye el resto de los cargos, de acuerdo al caudal de votos. En algunas elecciones, el quinto lugar ha sido para una tercera fuerza como en 2013, cuando por el FIT (Frente Izquierda de los Trabajadores) ingresó Nicolás Del Caño o Protectora en 2017 con la irrupción de José Luis Ramón.

En el caso del PJ, hay varios anotados para el primer lugar, entre ellos el intendente sanrafaelino Emir Félix y el diputado provincial Lucas Ilardo, quien pertenece a la agrupación K La Cámpora. Además en la segunda colocación suena fuerte Gabriela Lizana, la funcionaria nacional que responde al actual ministro de Economía, Sergio Massa.

Otro lugar es la Legislatura, pero no todos los intendentes se sienten cómodos en esas bancas.