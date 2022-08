No se guardó nada: las duras críticas de José Luis Espert contra Sergio Massa

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, criticó la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, y la catalogó como una "mecha alargada". El legislador evaluó las primeras medidas de Hacienda y advirtió que "se viene una inflación del 100%".

El diputado de Avanza Libertad José Luis Espert.

Espert comenzó aludiendo que "Massa está tratando de alargar la mecha de la bomba para que le explote al nuevo Gobierno. No sé si lo va a lograr. Algo le puede tocar a él". Asimismo, éste aclaró que "creo en un país para el bien de la gente y no tiene nada que ver con el de Massa y con el de Cristina Fernández de Kirchner. Pero como no soy un nene caprichoso, listo. Evaluemos cuán bueno o malo puede ser lo que están haciendo estos tipos hoy".

El economista liberal desarrolló sus ideas sobre la gestión del ministro y el futuro de ésta: "Massa está tratando de alargar la mecha de la bomba sembrada en los últimos 20, 15, 5 años. Está tratando de alargar la mecha para que le explote al nuevo Gobierno. Si Dios quiere, el kirchnerismo va a perder las elecciones en 2023. No sé si lo va a lograr alargar la mecha. Yo creo que algo le va a explotar a él de la bomba".

Massa esta tratando de alargar la mecha de la bomba para que le explote al nuevo Gobierno. No sé si lo va a lograr. Algo le puede tocar a él. pic.twitter.com/MZV9T7wStB — José Luis Espert (@jlespert) August 26, 2022

Espert destacó el complejo panorama político en el que Massa debe maniobrar. "La situación fiscal es delicadísima, no podés hacer ningún recorte de gasto porque la política no lo permite. Obviamente que para poder cortar el gasto público, dado que hay una mafia detrás de la política que lucra con le gasto público, tenés que hacer campaña diciendo que vas a cortar cabezas. Sino va a seguir siendo la Argentina en la que el expediente más rápido es reventar a la gente con los impuestos".

El ministro de Economía Sergio Massa.

Por último, sentenció: "Para recortar el gasto público, vos tenés que saber que te enfrentas a mafias. Es como la reforma laboral. ¿La tenés que hacer? Sí, pero tenés que enfrentarte a estos gordos sindicalistas como Moyano, el Caballo Suárez. La gente tiene que saber que se viene una inflación del 100%, va a haber un parate productivo y va a costar llegar a fin de mes. Es lo más probable".