Con ausencias, el PJ mendocino se prepara para respaldar a Cristina Fernández de Kirchner

“Buenas. Convocatoria del Consejo Partidario ampliado a las 11 este sábado 27/8 en la sede provincial del PJ: temario plan de acción con alerta y movilización en defensa de la compañera vicepresidenta”, ese es el mensaje que recibieron ayer a última hora los presidentes del PJ de los distintos departamentos.

Se trata de una convocatoria muy amplia a todos las autoridades de la fuerza y a los presidentes de los partidos departamentales. Por lo tanto, estarán invitados todos los sectores del peronismo.

El temario es uno sólo: respaldar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de que el Tribunal Oral Federal 2 rechazara su pedido para ampliar la declaración indagatoria en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en el que la Fiscalía pidió lunes que se la condene a 12 años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Ese tipo de encuentros ya se están realizando en simultáneos en otros sitios del país. De hecho, ayer por la tarde, el PJ de la Ciudad de Buenos Aires realizó un “Cabildo Abierto” en apoyo a la vicepresidenta.

La idea es que de la reunión del PJ local, que preside la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (quien integra La Cámpora y es muy cercana a Cristina) salga alguna convocatoria o varias. Puede surgir una movilización o varias en los departamentos. Siempre en relación a lo que se haga en Buenos Aires.

Ya fue publicado un documento del Consejo Partidario del PJ repudiando el accionar judicial contra Cristina, por lo tanto las expectativas están puesta en las propuestas que salgan mañana en su apoyo. Además, en la foto con quienes asistan al encuentro.

Pese a que en varios lugares del país el pedido de condena a la Vicepresidenta “ha aglutinado a todo el peronismo”, en Mendoza la situación es más compleja por dos razones.

En primer lugar no existe un “todo el peronismo”. Las divisiones entre kirchneristas y no kirchneristas son fuertes y de hecho, sólo 2 de los 6 jefes comunales del PJ firmaron un documento en apoyo a Cristina que fue rubricado por 500 intendentes de todo el país. Los firmantes mendocinos fueron Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz), ambos kirchneristas.

En ese sentido, intendentes como Roberto Righi (Lavalle) y Emir Félix (San Rafael) ya avisaron que no serán parte de la convocatoria de mañana. Righi tiene una actividad en la que participan productores de Lavalle. Félix, que es su socio político, está en Buenos Aires. Ambos mandarán representantes, pero se estima que tampoco serán los presidentes de los partidos departamentales sino segundas líneas. Es posible que tampoco vaya Matías Stevanato (Maipú), quien se encuentra con un problema familiar, según contó a MDZ.

Por otro lado, Cristina no es una figura que mida bien en las encuestas en Mendoza, desde hace muchos años. De hecho, en la última campaña electoral el peronismo no la mencionó ni tampoco al presidente Alberto Fernández. Los principales candidatos, dijeron que “iban a ir a Buenos Aires” a hacer gestiones durante las elecciones primarias, y cuando fueron los comicios generales, no hablaron de la Nación.