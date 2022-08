Picante cruce entre Aníbal Fernández y Elisa Carrió por la muerte de Nisman

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, respondió a las acusaciones de la líder de la Coalición Cívica -ARI, Elisa "Lilita" Carrió, acerca de la muerte del fiscal Alberto Nisman en enero de 2015. El origen de la discusión se da luego de que se produjera una fuerte polémica por los dichos del presidente Alberto Fernández, quien sostuvo que "el fiscal Nisman se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa, espero que no haga algo así el fiscal (Diego) Luciani"

“En el momento del crimen de Nisman el jefe de Gabinete que siempre manejó la Policía Federal se llamaba Aníbal Fernández. El actual ministro de Seguridad, que es quien otorga la seguridad a los jueces, se llama Aníbal Fernández. Yo estuve con Lanata después del crimen de Nisman y le dije ‘Aníbal Fernández no me mate’. Ahora le digo: ‘Aníbal Fernández, no mate a los jueces y cuide a sus familiares porque usted es responsable”, dijo Carrió en diálogo con Radio Mitre.

Elisa Carrió apuntó contra el ministro de Seguridad.

Y añadió que "lo grave acá es que la Policía Federal, y no estoy hablando mal de ella, está manejada por Fernández lo más interesante de todo es que están procesados por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos los custodios de Nisman".

Es por ello que el actual titular de la cartera de Seguridad recogió el guante y respondió: “Manejé las Fuerzas de Seguridad federales desde el 20 de agosto de 2004 hasta el 8 de julio de 2009, después fui jefe de Gabinete de ministros, me fui como senador nacional y en noviembre de 2014 la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) me pidió que me hiciera cargo de la Secretaría General de la Presidencia, que no tiene nada que ver con la seguridad”.

“El tema era mencionarme a mí y agraviarme, como de costumbre. A esta señora, que está sucia por los cuatro costados, le sirve esa muletilla para que uno la suba a un ring imaginario, que no estoy dispuesto a hacerlo. No sabe ni el lugar que estuve ocupando y está en el Boletín Oficial, no es tan difícil”, aseguró Aníbal Fernández a Radio 10.