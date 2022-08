Las sugerencias de Cobos y Lafalla hacia Suarez para que no se evaporen los 1023 millones de dólares

Con el proyecto Portezuelo del Viento ya caído, ahora Mendoza tiene una oportunidad para aprovechar los 1.023 millones de dólares que tendrá disponibles (ya hay casi 500 millones ahorrados) para ejecutar obras. La oportunidad llega en un momento de diáspora política entre el oficialismo y la oposición y de puentes rotos con la Nación. Según la mirada de dos exgobernadores, Mendoza está en condiciones de replantear acuerdos y aprovechar esos recursos para solucionar los problemas urgentes que tiene la provincia y cuya resolución están a la mano del gobernador. El agua es el principal.

Arturo Lafalla y Julio Cobos fueron parte de un hecho casi inédito en la política contemporánea: dialogaron y buscaron puntos de acuerdo. Ambos estuvieron como invitados en el programa La Mesa del Poder, de MDZ Radio, y opinaron sobre la decisión que tomó Suarez sobre Portezuelo del Viento y el destino de los fondos. Los dos exgobenadores respaldaron a Suarez en cuanto consideraron oportuno avanzar en otras obras que generen actividad económica y solucionen uno de los principales problemas de Mendoza.

Lafalla estuvo en el estudio de MDZ Radio. Cobos se sumó por teléfono.

"Hizo bien el gobernador, no debía adjudicar. Se lo veníamos diciendo hace tiempo porque ese Portezuelo no le conviene a Mendoza porque el río cambió de caudal. El río Grande está en la mitad del caudal. La ciencia nos dice que con esta sequía el caudal va a disminuir. Es una obra para un río que ya no existe. Viene una linda discusión porque la plata ya está", dijo Lafalla. "Lo que ha hecho Suarez es una sabia decisión. La verdad es que estar con esos recursos inmovilizados era un desperdicio. Pero él no ha descartado hacer Portezuelo del Viento, pero la presa más chica. Lo importante es que con ese dinero se puede destinar a otras obras. El dinero que queda va a alcanzar para las dos obras. Y entre el Baqueano y el Portezuelo original estamos con la misma cantidad de energía que con la obra grande. Mientras, hay tiempo para pensar", aseguró Cobos.

Las recomendaciones para que no se "evaporen" los dólares

Hubo un rico debate sobre la obra que anunció Suarez, es decir la represa El Baqueano. Lafalla puso en duda que el agua alcance para poder hacer eficiente el funcionamiento de otra represa. Cobos aseguró que un dique siempre es beneficioso y puso como ejemplo a Potrerillos que aún con otras obras necesarias (como el dique Uspallata aguas arriba) hoy funciona como regulador y ha permitido tener agua en el oasis norte a pesar de la crisis.

Cobos respaldó a Suarez.

Ambos compartieron una misma recomendación a Suarez: que el dinero sea usado para generar un círculo virtuoso para Mendoza. Malos ejemplos hay a la vista. La Pampa, provincia que litiga con Mendoza, cobró una indemnización similar y la usaron en gastos corrientes. "El tema del agua es resorte exclusivo de Mendoza. En mi impresión el tema del cambio climático es probablemente de los problemas locales el más grave que tiene Mendoza. El sistema de irrigación era muy bueno y fue copiado, pero hace dos siglos. Con la sequía hay que reformularlo y modernizarlo. Hay que reformular el sistema. Y tiene una parte de ingeniería y de inversión obras, un sistema institucional - legal, y tiene un problema cultural. Es un proceso largo, pero el cambio del sistema de recolección, distribución y uso del agua es el tema más importante y tiene que ver con lo productivo obviamente", dijo Lafalla.

Cobos fue por el mismo camino, pero ponderó la generación de energía como eje. "Coincido que sin agua no hay vida. Tenemos grandes ineficiencias. Lo que creo es que no hemos encontrado, salvo en el gobierno de Gabrielli, otra oportunidad de tener recursos disponibles. Ahora está esta oportunidad de tener 1000 millones de dólares, de darles un destino que si lo hacemos con energía, para que genere recursos y esos recursos usarlos con otros financiamientos, que la pueden afronta...podemos multiplicar las obras hídricas que son necesarias en esta época. No dejar que se evaporen esos recursos", aseguró Cobos.

Pero además, coincidieron en la necesidad de buscar acuerdos para ejecutar políticas. Lafalla, por ejemplo, recomendó validar socialmente las decisiones estructurales antes de presentar proyectos con la idea de "imponer acuerdos". "Esto no es para reemplazar de ninguna manera a las instituciones, al contrario. Pero se puede consultar los sectores y de esos acuerdos que la política las transforme en normas", explicó. Cobos fue en el mismo sentido y recordó que hubo iniciativas, como el Consejo Económico y Social, pero que le faltan mecanismos operativos. "La política está en un grado de impotencia importante. Acá hemos tenido un ejemplo al principio un ejemplo. Hubo un acuerdo entre el oficialismo y la oposición al principio del Gobierno de Suarez por el tema de la ley minería y duró una sola semana", recordó el exgobernador peronista.

Por eso propuso primero "buscar acuerdos antes de institucionalizar las decisiones". "Podemos, por ejemplo, consultar la ciencia y la técnica, que no lo saben todo, a los productores, que no lo saben todo, a todos los sectores. Esto es un trabajo duro. De esos acuerdos, que la política lo transforme en leyes o hechos. Ese es el camino que hay que seguir, pero con alguna urgencia para hacerlo porque la política ha perdido mucha credibilidad", explicó. "No se ha convocado a los sectores políticos para buscar acuerdos. Intentar buscar la mayor cantidad de acuerdos duraderos que perduren en el tiempo. Acá tenemos la posibilidad porque el mandato dura solo 4 años. Es muy corto y a nadie se le ocurre refundar Mendoza", concluyó Cobos.