La trampa en la que caería el Tribunal que juzga a Cristina Fernández de Kirchner

En el marco de las acusaciones a Cristina Fernández de Kirchner por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en beneficio de Lázaro Báez, la expresidenta realizó su defensa a través de su canal de YouTube y desató la polémica. En MDZ Radio habló el periodista especializado en temas judiciales Martín Angulo y dio detalles de la causa.

Angulo se refirió a la importancia de las declaraciones públicas de Cristina Fernández de Kirchner, pese a que no se le dio lugar a hacerlo tal como ella había pedido en una declaración indagatoria. "Yo creo que no pasa desapercibida, pero por supuesto que lo que dijo ayer no vale para la causa. De todos modos, eventualmente cuando sea el alegato de sus abogados en el juicio van a poder plantearlo".

En cuanto a la resolución del juicio argumenta: “Es una especie de trampa. Como se prevé el juicio finaliza a fin de año y si no condenan a Cristina Fernández Kirchner, vas a tener las voces que distan o si sucede lo contrario, van a poner excusas. Los jueces siempre van a terminar perdiendo, si la absuelven van a salir a criticarlos igualmente”.

“La expectativa que tienen los jueces es que el veredicto sea a fin de año. Hay que ver cómo se empieza a mover de ahora en más el juicio. Se debe retomar el 5 de septiembre cuando empiezan los alegatos de las defensas. Si esto se cumple, los fundamentos se van a dar a conocer el año que viene, en febrero o marzo, y a partir de ahí las partes pueden apelar”, explicó Angulo.

"El escenario se complica si Cristina Kirchner accede en 2023 a un cargo público. En tal caso, si la condena queda firme, hay que poner en marcha un proceso para que salga de ese cargo y entraríamos en un escenario totalmente complejo”, argumentó.

Finalmente remarcó, en cuanto a la sentencia, que “Cristina Fernández de Kirchner puede ir presa. Pero primero tiene que ser condenada, estamos hablando de muchos pasos adelante. El año que viene cumple 70 años y puede pedir prisión domiciliaria. Para acceder a esto la persona tiene que cumplir con una serie de características".

Martín Angulo consideró que lo más probable es que "si llega a ser condenada, pueda acceder a prisión domiciliaria", teniendo en cuenta casos anteriores de dirigentes sentenciados.