Alberto Fernández fue amenazado de muerte: investiga la Policía Federal

El presidente Alberto Fernández aseguró este jueves que fue amenazado y que la Policía Federal ya está investigando. "Recibí amenazas. Se están investigando. Está trabajando la Policía Federal. No es la primera vez", dijo el presidente en declaraciones radiales.

El mandatario brindó una entrevista en la cual dio su versión acerca de sus propios dichos sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman y la relación con el fiscal Diego Luciani, quien actualmente investiga y acusó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de liderar una asociación ilícita. En la misma, aseguró que hubo "una enorme tergiversación".

Durante una entrevista televisiva, Fernández dijo: "Nisman se suicidó, espero que no haga algo así el fiscal Luciani". Casi de manera instantánea recibió el repudio del arco político opositor, de la asociación de fiscales y también del propio Luciani.

Esta mañana, el presidente quiso aclarar la situación y dijo que en su Gobierno "no amenazamos ni perseguimos ni operamos sobre fiscales ni jueces" y agregó que "nadie tiene que sentirse en riesgo".

Sin embargo, reconoció que "todos reciben amenazas"."Yo también recibí amenazas de muerte. No puedo contarlo porque temo estar interfiriendo en la investigación. La Policía Federal está trabajando en eso".

"No es la primera vez. Me han amenazado más de una vez. Todo viene de esta lógica libertaria. Estamos viviendo un momento singular en el mundo entero. Lo que vimos en el Capitolio norteamericano nunca creímos que podía ocurrir. Uno no puede hacerse el distraído, es muy grave. Todos debemos hacer algo porque deje de pasar", cerró.