Video: un joven chaqueño puso contra las cuerdas a Jorge Capitanich

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, pasó un momento incómodo este miércoles en el Encuentro de Jóvenes del Norte Grande, en un acto que tuvo lugar en el polideportivo Jaime Zapata de la ciudad de Resistencia.

Allí, un joven estudiante llamado Lionel Schroder tomó la palabra y durante aproximadamente dos minutos embistió contra el gobierno ante los fervorosos aplausos de otros jóvenes que llenaron el polideportivo.

“Soy Lionel Schroder no vengo a pedir nada sino a sembrar mi idea, que creo es la de muchos de mis amigos, que somos de la clase media y gente trabajadora", comenzó el estudiante. Y siguió: "Soy de Pampa del Infierno, un pueblo que crece gracias a la actividad rural. Y estoy cansado de una Argentina sin futuro, una Argentina donde los jóvenes quieren estar, pero sueñan y trabajan para irse porque ven que su país no va más. Un país rico donde la gente es pobre y aunque trabaja y trabaja no se beneficia”.

Ante los aplausos de sus pares, Schroder continuó con su punzante discurso: "Nos quieren desviar hablando de temas irrelevantes, y no de temas reales como por ejemplo que no puedo ahorrar en mi moneda, y tengo ahorrar en una moneda extranjera, para que lo que tengo no se devalúe; hay que hablar de temas en serio, como de nuestro futuro porque ni yo ni mi padre tenemos problema con una persona por su género. Lo que hagan en la intimidad nos da igual. Lo que nos importa es la persona, la mentalidad que tiene”.

Y continuó ante la atónita mirada de Capitanich: “Se encasillan en un colectivo en vez de hacer su vida con normalidad. No sé ustedes, pero yo nunca vi una persona que por sus preferencias sexuales cobre un plan. Eso no es igualdad. ¿De qué igualdad me hablan cuando hay miles de personas sin poder trabajar por la incompetencia de mi país mientras que otros van al cajero y sacan plata sin ningún mérito, sin ningún esfuerzo”.

Noticias Relacionadas El insólito papelón de Jorge Capitanich que se viralizó en redes sociales

“¿Necesitamos un baño para adolescentes trans? ¿Es lo que necesitamos realmente? ¿Por qué no pensar en lo precario de nuestro sistema educativo? ¿Por qué no pensar en la clase media que se hace pobre?”, agregó en base a uno de los temas planteados durante el encuentro.

Yendo un poco más allá, el joven lanzó: “¿Les parece bien gastar 15 millones de pesos en televisores para que violadores y asesinos miren partidos de fútbol? ¿eso les parece bien?”, en clara alusión a la compra de televisores para que los presos puedan ver el mundial.

Más allá de la embestida discursiva del adolescente, el gobernador Jorge Capitanich aguantó estoicamente y escuchó atentamente a Lionel Schroder, quien fue ovacionado por sus compañeros.