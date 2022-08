Los detalles de la nueva gran obra por la que apuesta el Gobierno

El gobernador Rodolfo Suarez anunció este miércoles que avanzará con la construcción de la represa hidroeléctrica El Baqueano, con parte de los fondos que estaban previstos originalmente para Portezuelo del Viento. El Gobierno de Mendoza espera licitar la obra en enero de 2023 y la inversión será de 525 millones de dólares.

La nueva obra está proyectada sobre el Río Diamante, en San Rafael, en el tramo comprendido entre las represas Agua del Toro y Los Reyunos. Tiene un plazo de ejecución previsto de 5 años y resaltan que promoverá la creación de unos 800 empleos directos y cerca de 1.500 indirectos.

“Hoy anunciamos la construcción de El Baqueano. Una obra de aprovechamiento hidroeléctrico que garantiza trabajo, un gran potencial turístico a la zona y le promete a Mendoza más desarrollo, con la que damos desde ahora respuesta a las futuras generaciones”, expresó el mandatario provincial tras el anuncio.

Destacó que esperan estar licitando el proyecto en enero de 2023 e hizo hincapié en que con esta obra “Mendoza estaría en condiciones de aumentar un 15% la capacidad del embalse del complejo Diamante, instalando 120 MW de potencia para generar 450 Gwh al año y abastecer aproximadamente unos 60 mil hogares”.

Suarez también subrayó que la construcción de esta nueva represa traerá importantes beneficios turísticos en la zona al permitir “la apertura de la ruta turística del Cañón del Diamante, reforzando la conexión entre Malargüe y San Rafael como un paseo de características únicas y un atractivo incalculable”.

Los detalles de la obra

El Aprovechamiento Hidroeléctrico de El Baqueano se ubica en el departamento de San Rafael sobre el Río Diamante, en el tramo medio entre las represas existentes Agua del Toro y Los Reyunos. Su objetivo es la generación de energía y regulación de los caudales para satisfacer la demanda de usos consuntivos y riego de la zona.

En concreto, las obras contempladas en el proyecto son una presa de hormigón compactado a rodillo (HCR) con su correspondiente embalse, el desvío del río, la obra de toma, el túnel de aducción, la chimenea de equilibrio, la tubería forzada y la casa de máquinas.

Según el informe elaborado por la Empresa Mendocina de Energía SA (EMESA), el desarrollo del proyecto se encuentra a nivel de “pre-factibilidad” y se están realizando los “Estudios Básicos complementarios para la futura etapa de diseño”.

Se trata de una obra estudiada desde hace varias décadas. En 1983 la empresa pública Agua y Energía, encargada de la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica, realizó un estudio sobre el proyecto. Posteriormente el Gobierno nacional encargó otros trabajos con financiamiento Corporación Andina de Fomento (CAF), a través del “Programa de Estudios en el Sector Energético de la República Argentina” (PESE), mediante el cual, la Secretaría de Energía, como Organismo Ejecutor del programa, y luego del correspondiente proceso licitatorio, encomendó a la Consultora CH2M-HILL el desarrollo del estudio.

El presidente de EMESA, Pablo Magistocchi, informó este miércoles que no existen grandes interferencias para realizar el proyecto. Resaltó que "no hay que relocalizar rutas, no hay personas viviendo en el sitio, ni puesteros, ni pueblos. Tampoco hay que relocalizar rutas provinciales, ni líneas de alta tensión o gasoductos”.