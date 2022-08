Un exfuncionario de Cristina Fernández de Kirchner la defendió pese a estar alejado de ella

El exfuncionario kirchnerista, Guillermo Moreno, habló en MDZ radio. Pese a estar alejado actualmente de la ideología k, el exsecretario de Comunicaciones de Néstor Kirchner y quien ocupara el cargo de secretario de Comercio Interior en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que no le constan ninguna de las acusaciones que se han hecho en la causa Vialidad contra la vicepresidenta.

"No es algo subjetivo, yo nunca vi nada, pero no los va a convencer esa respuesta", comenzó diciendo Moreno sobre las acusaciones por asolación ilícita contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública de Santa Cruz.

"Yo creo que Cristina Kirchner no es corrupta. Ni ella ni De Vido y también pienso que (José) López tiene que explicar de dónde sacó los 9 millones de dólares. Porque la plata está, pero tiene que decir quién se la dio. ¿Y si fue Macri? Suponete que se la dio Calcaterra a la plata o Nicky Caputo. ¿Por qué sólo pudo ser Lázaro Báez?", siguió.

Guillermo Moreno fue secretario de Comunicaciones de Néstor Kirchner y secretario de Comercio Interior de Cristina Fernández de Kirchner

"Supongo que algún día López lo explicará, porque no se va a morir con esta culpa. Lo que pasa es que muchos parten de la idea que se la dio Báez y yo de que se la puede haber dado cualquier muchacho de la obra pública. Sí te garantizo, porque yo estuve ahí, de que Telecom y de Telefónica no se la dieron".

Luego Guillermo Moreno destacó que no conoce a Lázaro Báez y que jamás lo vio. "Fui secretario de Comercio y nunco vino a la secretaría. Como comunicaciones menos, a López sí lo vi, infinidad de veces. Pero no es que me estoy corriendo. En mi oficina nunca se habló de Lázaro Báez, sí de Macri, a quien yo le rescindí el contrato del Correo porque no pagaba las deudas".

Finalmente, el entrevistado se sumó a la opinión de Miguel Pichetto al asegurar que cualquier ex presidente que deba ser juzgado lo tiene que enjuiciar la Corte Suprema, porque "un ministro de la Corte es el único que está en condiciones intelectuales y físicas de entender los secretos de Estado de un país".