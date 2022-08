Myriam Bregman pasó por Mendoza, defendió a Cristina y le apuntó a Luciani

La Izquierda, en la voz de Myriam Bregman, defendió a Cristina Fernández de Kirchner y sostuvo que la carátula de “asociación ilícita” es una herramienta del Poder Judicial con el fin de lograr "persecución política, cuando los magistrados no tienen bien en claro los antecedes" de una persona para juzgarla.

En la causa que se la imputa a la vicepresidenta como la coautora de los delitos de asociación ilícita agravada en calidad de jefe, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron ante los tribunales de Comodoro Py, la inhabilitación especial perpetua y doce años de prisión. Sobre esto, la legisladora nacional remarcó que siempre existió la corrupción en la obra pública en Argentina y que esta carta procesal sirve para detener a las personas cuando no "hay bases firmes para juzgar".

"De cierta manera, la figura fue creada para la persecución política y el kirchnerismo tuvo la posibilidad de sacar esta carta en el Congreso y nunca la pudieron cambiar. Encima, a pedido de los Estados Unidos, esta carta con el correr de los años se ha ido ampliado y eso nunca debió ocurrir", declaró la entrevistada en MDZ Radio.

Y agregó: “Porque si vos robaste y defraudaste al Estado, ese es el delito por el cual te deben culpar. Y no por asociación, ya que esta figura sirve para juzgar a personas, cuando no tenés muy bien en claro los antecedentes para condenar a las personas involucradas. Se usa mucho para detener y mantener en proceso a una persona. Luego los magistrados si pueden probar algo, bien por ellos y si no por lo menos te tienen procesado por algo”.

Rechazamos la persecución política que incluye un antidemocrático pedido de inhabilitación para @CFKArgentina.

Para no ser usadas como medio de persecución o proscripción, como vimos en Brasil, las acusaciones de corrupción en la obra pública deben ser juzgada x jurados populares — Myriam Bregman (@myriambregman) August 22, 2022

Al mismo tiempo, Myrian Bergman sostiene que este juicio por corrupción generará en la ciudadanía desconfianza en sus órganos judiciales, ya que "es vergonzoso el actuar de la Justicia". “Por más de que haya condena, la sentencia generará desconfianza en los ciudadanos. Ya que nadie puede ser juzgado por un juez y ni por un fiscal que juega al fútbol con tu principal adversario político", dijo y apuntó contra Diego Luciani, quien fue captado jugando un partido en una de las propiedades de la familia Macri.

Para finalizar, añadió: "Esto es vergonzoso y que lo que quieran dibujar como si la cancha estaba de casualidad y que no eran amigos aún más. La Justicia necesita un cambio de raíz para terminar con estas prácticas".