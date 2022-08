Fumaron la pipa de la paz: Mauricio Macri y Martiniano Molina recorrieron Quilmes

Con la recorrida del lunes junto a Martiniano Molina a uno de los barrios más populosos de Quilmes, Mauricio Macri despejó todo tipo de dudas generadas en torno al exintendente quilmeño, que había quedado en el ojo de la tormenta vinculado a quienes quieren instalar a otro candidato en el distrito. Sin dudas, el líder del PRO, en la recorrida por uno de los bastiones claves del Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, dio por sobreentendido su apoyo al exjefe comunal.

Desde el entorno de Martiniano Molina afirman que el legislador provincial fue víctima de una "opereta" por algunos sectores del PRO, vinculados con Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal, quienes empujan la figura del mediático periodista Walter Queijeiro para disputarle la intendencia a la camporista Mayra Mendoza.

"Lo cierto es que quienes hicieron esa jugada y la festejaron como si hubiesen ganado la final del mundo no tuvieron en cuenta que al que venden como el ancho de espadas no levanta el amperímetro en Quilmes". Eso se lo habrían hecho saber al expresidente, a quien le habrían dicho: “Martiniano es lo más fuerte que tenemos en la tercera, no te comas lo de Queijeiro” y le alertaron además por los dichos de la senadora Petrovich, quien siendo de Lanús el viernes pasado en un acto se autopercibió quilmeña, algo que no cayó muy bien en los quilmeños que son mas puros que "El Capitán del Espacio".

En sus recorridas por el conurbano bonaerense el expresidente va sondeando el termómetro social de la gente en terreno hostil. En pocas palabras, a más de un año de las elecciones, se va midiendo en terrenos esquivos para Juntos por el Cambio, mientras decide si va a ser candidato.

En Quilmes la recorrida se centró en el barrio Don Bosco, donde charlaron con vecinos y visitaron el Parque Lineal, una de las obras inauguradas durante la gestión de Cambiemos. Además de las otras obras públicas realizadas durante la gestión de Martiniano Molina, entre las que se destacan los cuatro bajo vías y el Metrobús.

La caminata entre Mauricio Macri y Martiniano Molina fue muy empática y distendida, no solo en las charlas con los vecinos sino en el trato entre el expresidente y el cocinero que quiere recuperar la intendencia.

El cierre de la visita quilmeña fue en la casa de una vecina que los estaba esperando junto a un grupo de vecinos con quienes habló, según confiaron a MDZ colaboradores del actual Diputado provincial, durante un largo rato, sobre las principales preocupaciones de la gente de la zona. Entre ellas se encuentran la inseguridad, el avance del narcotráfico, la inflación y la falta de trabajo y oportunidades para los jóvenes que quieren progresar.