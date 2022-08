El plan de acción de Rodolfo Suarez para avanzar con la alternativa a Portezuelo del Viento

Tras vencerse el plazo para que el presidente Alberto Fernández laude sobre Portezuelo del Viento, el gobernador Rodolfo Suarez decidió avanzar con otra obra hidroeléctrica alternativa a la represa proyectada en Malargüe. Desde el Gobierno de Mendoza explicaron que el mandatario provincial analizará las opciones y comunicará cuál será el plan que se llevará adelante. Entre los proyectos en carpeta, hay otras presas con distintos grados de avance y también se analiza invertir en microturbinas.

“He decidido avanzar y buscar alternativas que agilicen la disposición de los recursos, para la realización de otra obra hidroeléctrica mientras se resuelve Portezuelo, y así generar un impacto positivo en la economía, que incentiven el desarrollo y el empleo local”, manifestó Suarez pasada la medianoche a través de Twitter.

La determinación del Ejecutivo provincial es evitar que los fondos asignados originalmente a Portezuelo del Viento no queden congelados en las arcas provinciales y han puesto en marcha la definición de un “plan B” para los U$S 1.023 millones, de los cuales la Provincia ya ha recibido U$S 472.432.623, en el marco del convenio que se firmó como compensación de los perjuicios provocados por la Promoción Industrial.

Ese acuerdo posee una cláusula que establece que los recursos solamente pueden destinarse a Portezuelo del Viento u otras obras hídricas de generación de energía. Suarez esperaba que Fernández permita una excepción para que esos fondos puedan ser usados para otras obras hídricas, de energía y otras que permitan ampliar la capacidad productiva de la provincia. Sin embargo, el laudo no salió, por lo que la administración local decidió avanzar con lo actualmente habilitado.

Los proyectos que se ubican en la “pole position” son el de Aprovechamiento Hidroeléctrico El Baqueano y el de Aprovechamiento Hidroeléctrico Uspallata.

El primero de ellos planeado sobre el Río Diamante, en San Rafael. Su construcción costaría unos U$S 540 millones y proveería al sistema eléctrico una potencia instalada de alrededor de 150 MW. El Gobierno ha intensificado los trabajos para tratar de que entre finales del 2022 y 2023 poder lanzar la licitación.

En tanto, el segundo se proyecta sobre el Río Mendoza, en Las Heras, y produciría unos 700 MW de energía. En cuanto la presupuesto que demandaría este dique y sus obras complementarias no existen precisiones , ya que recién se encuentra en las primeras etapas de estudios.

Con un grado menor de avance también está el proyecto de Los Blancos, sobre el Río Tunuyán, que a lo largo de la última década ha sufrido varias dilaciones, pero que actualmente no cuenta con un proyecto definido.

El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, resaltó el trabajo que viene realizando Suarez con distintos actores “para tener una carpeta de proyectos” y señaló que ahora “va a comenzar a activarse y será él que anuncie cuál será el proyecto que comience”.

“El gobernador ha ido trabajando desde hace largo tiempo en ir analizando cuáles son los proyectos que hoy existen en Mendoza con posibilidades de que podamos trabajar e iniciarlos con el dinero de Portezuelo del Viento, si es que el final de la obra era éste, algo que más o menos se preveía”, sostuvo el funcionario.

Manifestó que hoy no pueden decir cuál será la obra elegida. “Le corresponderá al gobernador anunciar cuando tome la decisión cuál será el plan en el que se avanzará”, sostuvo Ibañez y advirtió que también están en estudio otras obras hídricas de generación hidroeléctrica.

“Hay varios además de El Baqueano, Uspallata y Los Blancos. La generación hidroeléctrica también se logra con microturbinas y otros proyectos que están desarrollando el Ministerio de Infraestructura, EMESA e Irrigación”, sostuvo el ministro.

El reclamo por el laudo

Paralelamente a la elección de un “plan B” a Portezuelo, el Gobierno provincial define el reclamo para que el presidente Alberto Fernández dicte el laudo, tras haberse vencido el plazo previsto. Una de las posibilidades es presentar un pronto despacho a través de un procedimiento administrativo y la otra avanzar con un amparo por mora ante la Justicia Federal.

“Ninguna de las dos tiene una más fuerza que la otra. De hecho estamos evaluando que se pueden hacer las dos”, expresó el ministro Ibañez y sostuvo que no hay un plazo para iniciar las acciones, aunque remarcó que no se demorarán varios meses.

“Había que tomar con cautela el tema del plazo que venció ayer a las 23:59, porque antes no podíamos hacer nada. Estamos terminando de evaluar las vías que vamos a plantear, respecto concretamente del laudo”, explicó.

Por otra parte, el funcionario lanzó fuertes críticas contra el Gobierno nacional por la falta de definición respecto del laudo. “El gobernador ya ha expresado que esto demuestra una vez más el accionar de la Nación con Mendoza. Un presidente que hace tres meses ya había anunciado cómo iba a laudar cuando fue a La Pampa. Dijo cuál iba a ser el contenido de ese laudo y tres meses después, todavía no lo tiene resuelto y no le interesa generar empleo, no le interesa el desarrollo económico, discrimina una vez más a Mendoza”, subrayó.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que tampoco han tenido absolutamente ningún contacto informal con funcionarios de la Casa Rosada y hacen hincapié en que los legisladores nacionales peronistas no intercedieron para que haya un laudo favorable para Mendoza.