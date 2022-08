El fin del relato kirchnerista y por qué Cristina Kirchner no irá a la cárcel

Al inicio de la semana, el kirchnerismo sufrió un duro golpe: el pedido de condena que efectuó el fiscal Diego Luciani para Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Por tal motivo, la "Mesa del Poder" entrevistó a Marcos Novaro, analista político, y a Félix Lonigro, abogado constitucionalista, para conocer en detalles el trasfondo político del juicio a la mujer más poderosa del país: ¿cómo quedó el Frente de Todos después del pedido de pena y cuáles son las posibilidades para que la expresidenta cumpla su sentencia detenida tras las rejas?

En primer lugar, el sociólogo Marco Novaro manifestó que el Gobierno movió cielo y tierra para demorar la causa. Sin embargo, la justicia les llegó en el peor momento y al kirchnerismo le será difícil tratar de esclarecer la situación con argumentos tan endebles. "Hace dos años y medio que el Gobierno está tratando de desarmar la causa e hizo lo imposible por limpiar los tribunales. Tuvieron varias oportunidades para desarmar el juicio y, aún así, la justicia al fin les llegó en su peor momento", dijo el especialista en MDZ Radio.

Luego del pedido de la fiscalía ante el tribunal de Comodoro Py, Alberto Fernández pasó un limite constitucional y utilizó una cuenta pública para defender a su vicepresidenta criticando al Poder Judicial. Él argumentó que se trata de una persecución judicial y mediática contra la expresidenta.

Para Marcos Novaro este hecho podría haber desencadenado un juicio político contra el máximo jefe del Ejecutivo. "En otros países hubiese terminado probablemente en un juicio político. Porque violó varias leyes y no debió de intervenir durante un proceso judicial. Tampoco puede usar una cuenta publica oficial para hablar del juicio. Queda enmarcado como una intromisión", enfatizó.

Y añadió: "La Justicia avanzó en el peor ambiente tóxico creado por el Ejecutivo que trató de entorpecer el proceso judicial y quedó evidente en la intervención del presidente sobrepasando varios poderes. Sin embargo, a pesar de todo esto, los fiscales actuaron y es una excelente noticia. Hemos dado un paso adelante como país".

Además de Alberto Fernández y su polémica defensa, el peronismo todo salió a respaldar a su líder vía redes sociales y un grupo de kirchneristas se concentró a las afueras del domicilio de la expresidenta. El sociólogo subrayó que el oficialismo quedó en segunda página, debido a que no supieron cómo actuar ante la situación. "Da la impresión que tanto La Cámpora como el Gobierno no saben cómo comportarse bajo estas circunstancias. Por eso, celebro que actúen de forma prudente y no atolondrada porque sería lo más peligroso para la ciudadanía. Ya que sus simpatizantes podrían salir a las calles, tirando piedras contra los tribunales y eso generaría una situación más tensa de lo que es", sostuvo el analista político.

¿Cristina Fernández de Kirchner podría ir a la cárcel?

En primera instancia, el tribunal debe avalar el pedido de la Fiscalía y condenar a Cristina Kirchner. Luego, si la defensa apela, el fallo pasará a la Cámara de Casación, que deberá resolver. Si avanza, la última oportunidad de la expresidenta será la Corte Suprema, que puede hacer lugar al reclamo o ratificar el fallo. Para que esto ocurra puede pasar mucho tiempo.

En este contexto, el abogado constitucionalista Félix Lonigro sentenció que Cristina Fernández de Kirchner no irá presa. "No irá a la cárcel, primero por los fueros parlamentarios y segundo por la edad. Porque tendrá más de 70 años, el próximo febrero cumplirá con el requisito para optar por la domiciliaria. Sumado que, para tener una condena firme, se deberán esperar como mínimo de 2 a 3 años, pero a esta altura del partido, la gente quiere verla entre las rejas para no verla más. Lo más saludable para el país y las instituciones es que esta mujer no ocupe más un cargo público", aseveró el abogado.

Además, el especialista declaró que por los fueros parlamentarios "la vicepresidenta podrá ser candidata a presidente o legisladora" para 2023. "Para que Cristina Fernández quede inhabilitada tendrá que tener una condena y no ocurrirá en 2023. Esto de la proscripción kirchnerista es un relato para los fanáticos de la vicepresidenta, ya que no son adeptos a su persona, sino que están ciegos por su presencia. A esta gente, cualquier sentencia judicial que afecte a la expresidenta no les importa y el fanatismo hace que este relato prolifere. No obstante, esto no ocurría si nuestra sociedad estuviese instruida civilmente", sentenció.