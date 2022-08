Distintos sectores de Juntos por el Cambio amenazan con romper la coalición

La realidad de una posible candidatura por parte de Mauricio Macri cada vez se escucha más en las reuniones de la coalición de Juntos por el Cambio y esta vez se dice que Macri está en la postura del “vamos por todo”. Una de las consignas más concretas del líder de la oposición es: “No se puede pactar con el peronismo ni con el populismo”.

La tajante postura del expresidente de la Nación empezó a asustar a algunos dirigentes de Juntos por el Cambio y creen que la radical actitud de Mauricio Macri puede llevar a que “un escenario en que el Frente de Todos y JxC dejen de existir y el sistema político se termine fracturando en hasta cinco espacios”.

Si bien la posibilidad de que ambos frentes opositores dejen de existir, se está especulando desde ambas coaliciones (Frente de Todos y Juntos por el Cambio) el tema ya está siendo charlado en encuentros reservados entre peronistas, radicales y dirigentes cercanos del PRO.

Mauricio Macri les repite a sus íntimos que no quiere ser candidato. Ya tuvo su oportunidad. No es solamente una cuestión de principios, sino un criterio de realidad: no le dan los números. Salvo que enfrente esté Cristina Fernández de Kirchner. Solamente así Macri puede soñar con tener su segundo tiempo. En ese escenario, algunos dirigentes de Juntos por el Cambio ya están pensando en un “plan de alternativa”.

Por otro lado, están el sector de los radicales de JxC que no están dispuestos a sumarse a un nuevo plan con Mauricio Macri. Por lo menos no en los términos que viene planteando en sus últimas reuniones. La consigna de este sector radical sería: “no acompañar el programa de ajuste brutal que el expresidente dice que hace falta”.

“Si la propuesta es venir y achicar de un plumazo el 8% del PBI, nosotros no estamos de acuerdo. ¿Cómo vas a hacerlo? La idea de que cuanto peor esté la situación, más pasivamente la gente va a aceptar los recortes, no tiene ningún sustento”, se escuchó decir a Martín Lousteau en una charla reservada según afirma el diario A24.

Por último, si el plan Massa fracasa, el escenario electoral de 2023 se puede llegar a tener 5 posibilidades: primero; Cristina Fernández de Kirchner (con algún candidato propio que ella designe y deja sin definir si será dentro o fuera del espacio del Frente de Todos); segundo, Mauricio Macri y el ala dura del PRO; tercero, el peronismo no kirchnerista (de la mano de Juan Schiaretti –Córdoba- y otros mandatarios que estarían dispuestos a dar el salto si se radicaliza el escenario, como Omar Perotti -Santa Fe, que no va a las reuniones de gobernadores del Frente de Todos- y Sergio Uñac -San Juan-).

En cuarto lugar, están los radicales que no estarían dispuestos a ir otra vez atrás de Macri, si la propuesta es ir a un ajuste profundo. Esto incluiría al sector de Evolución que encabeza Martín Lousteau, al sector de Facundo Manes y al jefe de la UCR, Gerardo Morales. Habría que ver qué hacen Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió. Finalmente, en el quinto lugar, están los liberales de Javier Milei y José Luis Espert.