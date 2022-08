Cristina Fernández de Kirchner involucró a un jugador de Racing y se tuvo que corregir

"Durante mi intervención identifiqué erróneamente al Chancalay que figuraba en los mensajes del teléfono de José López con un jugador de Racing. No… El Chancalay del teléfono de López es un puntero histórico del macrismo de CABA". Cristina Fernández de Kirchner tuvo que salir a pedir disculpas y aclarar su error luego de mencionar a Chancalay en el marco del juicio por presunto desvío de fondos de la obra pública.

Durante mi intervención identifiqué erróneamente al Chancalay que figuraba en los mensajes del teléfono de José López con un jugador de Racing. No… El Chancalay del teléfono de López es un puntero histórico del macrismo de CABA. pic.twitter.com/tYIWjAhVkA — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 23, 2022

Por error, la vicepresidenta hizo mención a Tomás Chancalay, jugador de Racing que anoche fue expulsado en la derrota del equipo de Avellaneda ante San Lorenzo. En realidad, el Chancalay que figura en los chats de José López, ex secretario de obras públicas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner es Marcelo Chancalay, un dirigente político de la villa 20 que cumpliría funciones en el ministerio de Desarrollo porteño, vinculado a Daniel Angelici, y que ahora se convirtió también en empresario de la construcción.

Cristina Fernández de Kirchner aseguró hoy que "nada de lo que dijeron los fiscales fue probado", sino que "fue un guión bastante malo y falso" y además cuestionó a los funcionarios judiciales Diego Luciani y Sergio Mola por no investigar las comunicaciones telefónicas del exsecretario de Obras Públicas, José López, y el empresario Nicolás Caputo, amigo del ex presidente Mauricio Macri, las que "serían un escándalo monumental según sus criterios, pero sorpresivamente no les llamó la atención".

Al ejercer su "derecho a la defensa" por su canal de YouTube, seguido en vivo por 80 mil usuarios, la exmandataria mostró comunicaciones entre Caputo y López, que demuestran la "familiaridad" que había entre ambos y aseguró: "Nada de lo que dijeron los fiscales fue probado. El juicio empieza con la ficción que relataron, durante cinco días los fiscales. No eran acusaciones, eran un guión y bastante malo por cierto".

"No solamente no fue probado, sino que se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Lo pudimos ver a través de los testimonios de más de 100 testigos citados por el Ministerio Público Fiscal", señaló. En la causa denominada "Vialidad", al concluir la etapa de alegatos, el fiscal federal Diego Luciani pidió ayer que se condene 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta en la causa por supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, que tiene a otros imputados.