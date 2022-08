Mauricio Macri cree que puede volver a ser presidente, pero duda del compromiso de Juntos por el Cambio

Hace ya algunas semanas que Mauricio Macri comenzó, por primera vez, a comentarle a su grupo más selecto de dirigentes que ahora está convencido de que puede ganar las elecciones presidenciales y volver a la Casa Rosada, revelan a MDZ fuentes confiables. De todas formas, eso no significa que vaya a ser su decisión final, más teniendo en cuenta que piensa seguir analizando los pasos a seguir hasta el final del verano. Al expresidente le genera dudas qué compromiso tendría dentro de Juntos por el Cambio frente a las reformas profundas que necesita el país.

“Está entusiasmado y ve en las encuestas que ha bajado su imagen negativa”, agregan los voceros. El expresidente venía hasta ahora evitando hablar del “segundo tiempo” cada vez que le preguntaban, sobre todo en encuentros con más de un interlocutor. Pero en reuniones “mano a mano” se mostraba confiado de sus chances electorales en las PASO. Considera que es el favorito en Juntos por el Cambio si llegara a participar en las primarias. Esa conclusión se basa en varias encuestas que lo muestran muy competitivo en la base electoral de la coalición opositora.

Así como se mostraba optimista respecto a sus chances en las PASO de Juntos por el Cambio, expresaba sus dudas en torno a cómo le podría ir en la primera vuelta y en un ballotage. Pero sorpresivamente y por alguna razón en especial Macri se convenció de que también puede superar exitosamente las elecciones generales. Las fuentes consultadas sugieren que el cambio de parecer del expresidente se basa en el feeling que sintió en sus recientes recorridas por el Gran Buenos Aires, algunas encuestas más personalizadas que ha recibido y su mirada muy pesimista por un final muy complicado de la administración de Alberto Fernández.

“Mauricio pronostica un final tremendo para Alberto y también para Massa. Cree que como ministro de Economía al final no le va a quedar otra que hacer el trabajo sucio de Remes”, confiesan sus allegados. La mirada en las oficinas de Acasusso es que el fundador del PRO percibe que cuanto mayor sea el deterioro del oficialismo más chances va a tener. También cree que un fracaso de Massa afectaría a “las palomas” por ser visualizados como amigos y cercanos a su mirada política.

Mientras se expresa optimista respecto a su mejoría en el vínculo con la calle, no expresa el mismo entusiasmo en torno al compromiso que pueda lograr en JxC para hacer un política shock como viene anticipando como mejor remedio con reformas audaces que considera urgente de implementar. Su desconfianza mayor apunta a la primera línea de la dirigencia de la UCR, especialmente a Gerardo Morales a quien ve ideológicamente más cerca de Sergio Massa.

Claro, actualmente el expresidente se siente más cómodo con las ideas liberales que expresa Javier Milei que el desarrollismo heterodoxo que defienden Horacio Rodríguez Larreta o Rogelio Frigerio, quien seguramente será el próximo gobernador de Entre Ríos. “Tenemos que expresar en serio la idea de cambio frente al fracaso populista del cristinismo y con el verso del Estado presente”, dicen en su entorno. El Macri de hoy quiere, por ejemplo, privatizar Aerolíneas Argentinas y duda que los radicales y las “palomas” del PRO lo acompañen con convicción.

En relación al ala moderada de su partido, Macri aún sigue enojado por la peña panperonista impulsada por Florencia Casamiquela y otros referentes también de origen kirchnerismo donde se escucharon críticas a su figura. Dice que esa movida se armó con el aval de Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta. Pero su mayor enojo es con Martiniano Molina, uno de los referentes del PRO que se hicieron presentes. A pesar de que aparece como favorito a recuperar Quilmes, el expresidente sigue con mucha bronca con el cheff. Incluso en privado considera que además “hizo un mala gestión”.

Haya o no “segundo tiempo” Macri ha comenzado a reivindicar su figura. Molesto con todos aquellos que lo destrataron y pretendían jubilarlo dio a conocer videos sobre su conferencia de prensa al día siguiente de la dura derrota en las PASO de 2019. “Me criticaron Horacio y María Eugenia y me presionaran para que pidiera perdón, todo lo que dije ese día se fue cumpliendo”, comenta en privado. También mantiene su bolilla negra contra Diego Santilli. No quiere que sea el candidato a gobernador del PRO. Si no llegara a presentarse buscaría un acuerdo Rodríguez Larreta con muchos condicionamientos, entre ellos que el jefe de Gobierno lleve otro postulante a la Gobernación.

La hipótesis de un acuerdo donde el expresidente bendeciría la candidatura de Larreta comenzó a circular junto con el “segundo tiempo”. Los más pícaros en el macrismo plantean despectivamente que el fundador del PRO haría jugar a “Horacio como el Alberto de Juntos por el Cambio, un candidato sustituto porque sin Mauricio no se puede y con Mauricio solo no alcanza”. Tampoco se entusiasma con Patricia Bullrich porque sigue siendo crítico con su equipo de colaboradores, a excepción de Luciano Laspina y Federico Pinedo. Y no le causa mucha gracia que el monzoismo esté trabajando detrás de su proyecto presidencial