La nueva amenaza de La Cámpora en defensa de Cristina Fernández de Kirchner

El jefe de La Cámpora y ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, utilizó su cuenta de Twitter para enviar un escueto pero claro mensaje amenazante contra la Justicia, a horas de que se conozca el pedido de condena de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa judicial conocida como "obra pública".

"Con Cristina no se jode", tuiteó el "Cuervo", quien suele ser utilizado como vocero no solamente de la organización política que comanda junto a Máximo Kirchner, sino también de la propia vicepresidenta de la Nación, cuando no conviene que sea ella quien critica determinados aspectos del funcionamiento del Gobierno que integra.

Con Cristina no se jode. — Andrés Larroque (@larroqueandres) August 22, 2022

Más temprano se había expresado Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien también a través de su cuenta de Twitter apuntó contra el "lawfare".

"Basta de persecución. Basta de lawfare. Todos con Cristina", posteó en las últimas horas el mandatario en su cuenta de Twitter, compartiendo el comunicado del interbloque de senadores del Frente de Todos rechazó hoy los intentos de "persecución política" contra la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, que provienen de "una parte de la Justicia".

"Nuestro interbloque se solidariza con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, quien desde hace años viene sufriendo una embestida mediática-judicial a partir de falsas denuncias, sin que existan pruebas fehacientes y sin que se le permita ejercer con plenitud su derecho de defensa, con jueces y fiscales que lejos parecen estar de la imparcialidad que demanda el ejercicio del derecho", señalan en el escrito.