Escasa repercusión del pedido de prisión en los medios internacionales

Con un estilo neutro y un contenido escueto CNN informó del pedido del fiscal Luciani. Llamativamente ni The New York Times ni The Washington Post dieron cuenta de la noticia en sus respectivas secciones de información internacional. El diario británico The Guardian, que sí informa de los planes de Lula para la Amazonia en caso de ser elegido presidente de Brasil, tampoco presenta el tema de la solicitud de condena, y otro tanto ocurre con The Times londinense, pero sí lo hace la cadena de radiotelevisión pública BBC.

El mismo desinterés parece suscitar el tema entre los principales medios franceses, ni Le Figaro ni Le Monde recogen la noticia, y lo mismo ocurre con La Reppublica en Italia. En Brasil, la Folha de Sao Paulo tampoco presenta la información, pero sí lo hace el diario de centroizquierda El País de Madrid, que recoge en una extensa nota tanto la noticia principal de la fiscalía como la respuesta de Cristina Kirchner a través de de sus redes sociales y el comunicado de Alberto Fernández. También con una extensa cobertura informa de la noticia el centroderechista El Mundo.