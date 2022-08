El dirigente sindical que hace 34 años que está al frente de un gremio

Juan Carlos Ortiz asumió como secretario general del gremio AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina) Regional Mendoza en 1988. Pasaron 34 años de ese hecho, y sigue al frente del sindicato, ni siquiera interrumpió su función en el breve período que fue senador provincial por el PJ.

En 1973, Ortiz comenzó a trabajar en la industria minera. Tras el retorno de la democracia, la vida de los gremios comenzó a activarse. En 1985, fue elegido como delegado y luego como vocal. Tres años después, fue electo secretario general del sindicato cuyas oficinas quedan en Las Heras y representa a los obreros de las mineras.

En estas tres décadas y media, Ortiz tuvo otros cargos sin embargo nunca dejó el de ser el de secretario general de AOMA. Desde el 21 de abril de 2015 hasta el 23 de noviembre de ese mismo año asumió como senador provincial en reemplazado de Fernando Simón quien fue elegido Fiscal de Estado.

Ortiz estuvo esos 7 meses en la banca, (luego se acabó el mandato) pero sin dejar de conducir los destinos del gremio. De hecho, también integró el Consejo Directivo de AOMA Nacional y fue representante del gremio ante las paritarias pero nunca abandonó su cargo como titular del sindicato a nivel provincial.

Este año, hubo elecciones el 10, 11 y 12 de mayo en todo el país. Ortiz se volvió a presentar para dirigir el gremio y ganó. Dio una entrevista en el medio de la elección, al programa radial “Aires de Trabajo” en la que indicó que se estaban realizando elecciones generales tanto nacionales como provinciales.

Noticias Relacionadas El Plan B que esconden los intendentes sin reelección para no perder el poder

“Voy a revalidar para otro periodo, pero con una comisión directiva con renovación total de jóvenes, dejando de alguna manera lo que uno sabe para que continúen con la obra. Para seguir con los sueños nuestros de tener minería metalífera en Mendoza alguna vez. Hay una realidad en todo el país: hay minería y creo que esto es lo que nos ha faltado en Mendoza Un pueblo como Malargüe necesita la minería, lo están postergando, es una oportunidad de trabajar”, sostuvo el sindicalista en una charla radial.

MDZ intentó hablar con Ortiz pero no pudo responder el llamado por encontrarse en una reunión.

Ortiz no es el único sindicalista que lleva muchos años frente a su gremio. Luis Márquez, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), lleva 20 años como secretario general y además 4 (tiene el mandato vencido) frente a la CGT local pero como no se logran poner de acuerdo entre los distintos sindicatos aún no la pueden normalizar.

Miguel Sosa está hace 20 años frente al Sindicato Unido de Celadores Educacionales No Docentes de Mendoza (SUCEND). Por otro lado, los choferes de micro, nucleados en Sipemon tuvieron durante dos décadas al frente de su sindicato a Rodolfo Calcagni, pero hace dos años pasó de ser el secretario general a secretario de Acción Social. Sin embargo, pese a que hoy el titular del sindicato es Fabián Cantalejos,Calcagni tiene un gran protagonismo frente al gremio.

Otro ejemplo es Gustavo Ramón, de APEL (que es el gremio de que agrupa a los empleados legislativos). Desde el año 2010, es el secretario general del sindicato. El gremialista, hermano del diputado provincial José Luis Ramón (Protectora, dentro del Frente de Todos), fue candidato a senador provincial hace unos años pero no entró.