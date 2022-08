El gracioso posteo de Adolfo Rubinstein para despegarse de Gabriel, el flamante "viceministro" de Economía

El nombramiento de Gabriel Rubinstein como secretario de Programación Económica generó mucha tela para cortar. Es que este domingo, luego de que Sergio Massa lo presentara formalmente, ganándole así una pulseada al kirchnerismo que lo quería fuera del alcance del gabinete económico, el flamante "viceministro" pidió disculpas formalmente sobre los dichos en los que apuntaba contra Cristina Fernández de Kirchner.

Eso generó que la oposición saliera al cruce de Rubinstein y le recordara los dichos vertidos sobre la figura de la vicepresidenta. Además, el economista también se mostró muy crítico del Gobierno de Alberto Fernández, del cual desde este domingo forma parte.

Uno de los que aprovechó el momento fue el exministro de Salud de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein. El médico radical tomó con humor la situación y comentó en Twitter: "Antes de que sigan arrobándome para dedicarme algunas puteadas no correspondidas, vuelvo a aclarar que con Gabriel Rubinstein solo compartimos el mismo apellido. Además de que yo soy médico y no economista, a mi jamás se me ocurriría formar parte de este gobierno".

Antes de que sigan arrobándome para dedicarme algunas puteadas no correspondidas, vuelvo a aclarar que con @GabyRubinstein solo compartimos el mismo apellido. Además de que yo soy médico y no economista, a mi jamas se me ocurriría formar parte de este gobierno uD83DuDE09 — Adolfo Rubinstein (@RubinsteinOk) August 21, 2022

Gabriel Rubinstein hizo este domingo un mea culpa por sus filosas declaraciones y recibió todo tipo de críticas.

"Quiero agradecer a Sergio Massa la confianza depositada en mí. Con profesionalismo y pasión, brindaré lo mejor, frente a los desafíos que nos toca enfrentar", tuiteó Rubinstein tras el nombramiento para formar parte del equipo económico.