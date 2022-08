De Marchi atacó a sus colegas que defienden a Cristina y liquidó a Rubinstein

El diputado mendocino Omar De Marchi volvió a criticar al kirchnerismo en sus redes sociales. El opositor le apuntó a los diputados que salieron a comunicar su explícita defensa a Cristina Fernández de Kirchner antes de conocer el pedido de condena del fiscal Luciani en la causa Vialidad. Además, fue contundente en cuanto a la llegada de Gabriel Rubinstein como viceministro de Massa y criticó su "pedido de disculpas" al Gobierno.

"Justicia. Estimados, mejor si prueban que no robó. Punto. Sería más fácil y esclarecedor. Redactando comunicados que no dicen nada, no le ayudan a Cristina Fernández de Kirchner sino que refuerzan la idea de que el alegato del fiscal Luciani contiene la verdad. El único camino es la Justicia", declaró el dirigente del PRO ante un comunicado de diputados del Frente de Todos en el que declararon que "Cristina, desde hace años, es víctima de espurias estrategias y en las próximas horas tendremos nuevos episodios de una larga historia de persecución".

En ese mismo sentido, los legisladores peronistas mendocinos se plegaron en el apoyo a la vicepresidenta. Marisa Uceda y Adolfo Bermejo replicaron el comunicado en sus perfiles de Twitter este domingo por la tarde.

Luego, De Marchi opinó sobre la llegada de Gabriel Rubinstein al Ministerio de Economía como un "virtual viceministro" de Sergio Massa. "Los oportunismo nunca agregan valor. Después de todos los insultos de @GabyRubinstein a @CFKArgentina, verlo hoy pedir disculpas para asumir un carguito en Economía, suena arrastrado y empalagoso", dijo.

"Ojalá me equivoque. Pero no veo convicciones en esta decisión", agregó el del PRO luego de que Rubinstein pidiera disculpas al Gobierno tras sus insultos hacia la misma coalición tiempo atrás. El hoy viceministro había dicho que "sumarse al kirchnerismo sería decir soy un idiota".