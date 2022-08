Por qué se viene una semana muy dura para el kirchnerismo

Luego de la cumbre de gobernadores peronistas que le marcó la cancha al ministro de Economía, Sergio Massa, y la posible "semana trágica" para los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner, la Mesa del Poder analizó las posibles salidas que marcarán una agenda muy abultada y agitada para el Frente de Todos. Al mismo tiempo, Hernán Lombardi, diputado nacional del PRO, razonó que todos los argentinos tenemos un poco de "populismo" en nuestras mentes y que de a poco "tendremos que desarraigarnos de esas ideas" para salir de la demagogia que vivimos todos los días.

Semana trágica para los kirchneristas duros y el cansancio de los gobernadores peronistas

Tras la presión de los gobernadores del PJ al ministro de Economía, Sergio Massa, por resultados inmediatos y la negativa a los recortes presupuestarios que atentan contra la obra pública, los miembros de la "Mesa del Poder" coincidieron en que los jefes provinciales están cansados de poner la cara por sus funcionarios nacionales. Por eso, el cónclave presidido por Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue vital para tratar de apaciguar el clima de tensión ante la crisis por la posible pérdida del poder provincial peronista para 2023.

Para Rubén Rabanal, la reunión de peronistas en La Plata fue un acto para evidenciar que la están pasando mal en sus provincias y necesitan del superministro Massa que actúe con premura para solucionar sus problemas provinciales. "Estas personas son quienes ponen la cara ante sus ciudadanos, que la están pasando mal. Además, aportaron dos señales: la primera la más evidente, soluciones rápidas desde Nación y la segunda, tiene que ver con la lectura del mercado financiero. Al terminar la semana, el mercado le dijo a Sergio Massa 'dale movete de una vez'", explicó el periodista.

Por otra parte, el conductor del programa, Marcelo Arce, puso sobre la mesa que la semana que viene "el kirchnersimo más duro tendrá una semana gris por los años de sentencia que pedirá el fiscal Diego Luciani" para Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. "Hay que ver la reacción que puede desencadenarse por parte de los seguidores de la vicepresidenta, especialmente en las calles del país y lo que sabemos, es que la condena no será efectiva durante este año, sino que se dará a conocer después de que finalice el año electoral del 2023", sostuvo.

La nueva oligarquía según Hernán Lombardi

El diputado nacional y presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Hernán Lombardi, aseguró que dentro del PRO hay un proceso donde se está buscando aquellas figuras que están dispuestas a generar el cambio y separando de aquellos dirigentes, que no están dispuestos a frenar la demagogia. Por eso, argumentó que se necesita un cambio cultural que limpie de la mente de los argentinos el populismo, fenómeno que degeneró a la sociedad nacional. "Todos tenemos un poquito de populismo en nuestras mentes y por las noches deberíamos limpiarnos esos conocimiento porque no llegamos a ningún lado con estas ideas. Lo que siento es que la gente pide un cambio urgente, pasa en Buenos Aires como en las provincias del interior. Este modelo, ya no puede seguir más y se necesita de una gran revolución cultural para abatir a esta decadencia", sostuvo el entrevistado en MDZ Radio.

Tras la presentación tarifaria que realizó el gabinete de la Secretaría de Energía, la misma que estuvo presente Malena Galmarini, quien se desempeña como la titular de AySA, trató de explicar "la distorsión tarifaría", tomando como ejemplos mansiones y emblemáticos edificios.

Esta práctica para los miembros de Juntos por el Cambio representa un acto severo de fascismo provocado por el Frente de Todos, a través de sus funcionarios. " Ahora hubo un escrache desde el mismo Gobierno mediante Malena Galmarini. Ella estaba mostrando fotos de edificios y casas: esta acción se llama fascismo y lo hacía Mussolini", apuntó duramente contra la presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos.

El legislador del PRO habló sobre la quita de subsidios públicos y sostuvo que los servicios "hay que pagarlos como sea". "Mauricio Macri no tenía miedo al tema, sino la gente a futuro los tenía que pagar con el aumento desmedido del gasto público, problema que estamos pasando en este momento".

"Que alguien pague la energía más barata hace que un pibe que vive a las afuera de la urbanidad pague ese subsidio con el IVA y en la vida todo se paga. Ahora, ¿desde Juntos por el Cambio estamos preparado para dar el cambio cultural aunque nos digan neoliberales y amigos de los poderosos, cosa que es mentira? Ellos son los ricos y poderosos con el populismo, ya que integran la nueva oligarquía de la Argentina. No hay ningún dirigente sindical que no sea rico", enfatizó.

¿El autobombo de Mauricio Macri podrá contagiar a sus miembros más cercanos para gobernar en 2023?

Hernán Lombardi se defiende de las críticas por el internismo de Juntos por el Cambio alegando que la oposición no está en "modo campaña" pensando en 2023, sino que está caminando las ciudades, escuchando a la gente y a la espera de que el Frente de Todos no deje destruido el país. Sobre esto, Beto Valdez argumentó sobre Mauricio Macri: "Desde hace 10 días está convencido que tiene grandes posibilidades de ganar las presidenciales, porque el expresidente se siente seguro de que las PASO son un trámite", expresó.

Rubén Rabanal redobló la apuesta y comentó que "realmente sus dirigentes están convencidos de gobernar un país muy complicado de dirigir". "Porque tendrán que realizar una campaña durísima y si tienen suerte de ganarlas, tendrán que comandar un Gobierno de 4 años dando constantemente malas noticias. Tal vez, no tengan un solo mandato, sino 8 años de dar malas noticias todos los días. Y hay muchos miembros de la coalición que no quieren llevar adelante esta tarea", explicó.

