Con críticas al kirchnerismo y un pedido de unidad a Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto hizo pie en La Plata

El exsenador y excompañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, habló en La Plata ante un centenar de dirigentes de la Primera, Tercera y Octava Sección electoral. Del encuentro de referentes de Encuentro Republicano Federal, la cuarta pata de la mesa de Juntos por el Cambio, participaron entre otros la senadora provincial y referente del espacio Claudia Rucci y el intendente platense Julio Garro, quien dio la bienvenida a Pichetto a la ciudad de las diagonales.

El encuentro se realizó en la localidad platense de Villa Elisa y contó con la presencia de legisladores provinciales de Juntos por el Cambio, concejales, funcionarios municipales y referentes del espacio liderado por Miguel Ángel Pichetto, actual Auditor de la Nación.

Antes del evento, MDZ habló con Pichetto y Claudia Rucci sobre la crisis económica y de gobernabilidad del país, que limitan las chances de Massa al frente del Palacio de Hacienda, y de un eventual adelantamiento de las elecciones ante el fracaso económico. En la charla no quedó afuera la interna de Juntos por el Cambio, luego de las explosivas declaraciones de Carrió y la posibilidad de que Macri juegue el segundo tiempo.

Sobre las frases de Carrió, Pichetto afirmó que en JxC están procesando y ordenando el tema: “Creo que si hay dudas respecto de determinados dirigentes lo importante es encontrar un espacio común en el marco interno para clarificar y saldar las diferencias. Fundamentalmente para aclarar algunos temas que pueden ser complejos, dando el debate sin esconder los problemas bajo la alfombra. Tenemos que dar una imagen de responsabilidad frente a la sociedad”. El exsenador remarcó que Carrió siempre actúa de esa manera, “poniéndose ella como un faro moral”.

Sobre la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía, Pichetto dijo que el escenario que tiene por delante el tigrense es muy complicado y va a ser muy difícil que pueda destrabar todos los desequilibrios económicos provocados por la impericia política e ideológica del Gobierno. “Veo complicado el escenario político y económico, están en una situación muy difícil respecto a las reservas del Banco Central. Hay fuertes restricciones en materia de importaciones que están afectando a industrias que necesitan los insumos y si no logran establecer un equilibrio en el Banco Central las dificultades se van a acelerar”.

Agregó: “Las medidas de ajuste que se tomaron con las tarifas es un rumbo correcto, tomadas a destiempo porque van a tener una implicancia de alto impacto en la sociedad. Durante dos años y ocho meses congelaron las tarifas y ahora ese golpe el pueblo lo va a sentir muy fuerte cuando las boletas lleguen a sus casas. Es probable que haya alguna reacción de la gente”.

“De todas maneras, repito es un camino más racional que tiende a tratar de evitar el gasto excesivo en lo fiscal que tiene el país. Ahora deberían aplicarlo también a la política de planes”, sentenció el histórico legislador nacional.

En cuanto a la posibilidad de una salida anticipada del Gobierno si fracasa el plan Massa, Pichetto afirmó: “Siempre que hay una crisis económica profunda, en general por falta de dólares y desbalance de la balanza comercial, hay una crisis que trasvasa a la política. ¿Cuáles pueden ser las salidas? Las experiencias históricas determinan algunos ejemplos: Alfonsín tuvo que adelantar las elecciones y entregó el poder a Menem 6 meses antes; otro caso es De La Rúa, que quedó muy debilitado por la renuncia del vicepresidente y la derrota en las elecciones de medio término. Prácticamente no pudo sostener su Gobierno, la crisis del corralito apuró las definiciones y terminó renunciando".

“Lo que digo es cuando no hay confianza y hay debilidad política, es muy complejo resolver los problemas económicos. Cuando hay autoridad política, liderazgo y confianza es más fácil poner en marcha un plan de ordenamiento de estabilización de la economía y eso este Gobierno no lo tiene”, aseguro Pichetto.

Sobre la posibilidad de Mauricio Macri se largue a la cancha a jugar el "segundo tiempo", su excompañero de fórmula afirmó: “Lo veo comprometido, con mucha energía, lo veo trabajando. La decisión de si va a ser candidato o no la va a tener que resolver él, es un tema que está siendo analizado en su fuero íntimo. Pero Macri ha mejorado mucho, en términos de la experiencia de Gobierno y también aprendió de lo que le pasó en el llano después de perder las elecciones. Ese aprendizaje de la derrota es un aprendizaje muy importante para un dirigente político".

Por otra parte, afirmó que va ser candidato a presidente: “Yo voy a ir a las PASO, Encuentro Republicano Federal va a tener candidatura a presidente y candidaturas en las provincias. Es la manera de hacer un aporte y de sumar masa crítica a Juntos por el Cambio”.

Por su parte, la senadora provincial Claudia Rucci afirmó a MDZ que Encuentro Republicano es la cuarta pata que le faltaba a la mesa de Juntos por el Cambio y agregó: “Estamos trabajando para crecer y creemos en el crecimiento del espacio. Estamos plenamente enfocados en el trabajo de recorrer la provincia de Buenos Aires, para que Encuentro Republicano Federal tenga la fuerza para sumar y seguir fortaleciendo a Juntos por el Cambio”.

Rucci no esquivó la pregunta sobre las polémicas declaraciones de Carrió, aunque hizo una finta al mejor estilo Messi cuando deja desparramado a un defensor. “No nos queremos involucrar en internas que no son nuestras. Yo pienso que lo que hizo Carrió no está bueno, no suma. Este es un momento de contener a la gente y no de crear más inseguridades. Para esas cosas existe el ámbito interno, para hablarlas hacia adentro. O sea que me pareció un montón, como dicen ahora los chicos”.

Sobre Massa, la legisladora dijo que no va a poder solucionar el problema de fondo que tiene la Argentina. “Esta es la realidad. Me parece que sacaron la última carta que tenían que era Massa y lamentablemente no fue un ancho, fue un cuatro de copas. Con la carta de Massa se están jugando poder llegar al 2023. Yo creo entraron en pánico cuando el dólar llegó a los $350 y dijeron 'juguemos la última carta, cantemos falta envido con 21'. Pero de verdad no creo que esa sea la salvación”.

En cuanto a por qué el peronismo le tiene tanto miedo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Rucci afirmó: “Yo me lo pregunto todas las noches: ¿qué les pasa? ¿En qué se han convertido? -ironizó-. Me parece que gobernadores e intendentes defienden sus territorios, priorizan eso antes que el bienestar de todos los argentinos. Quiero pensar eso y no pensar que están amenazados, y que los tienen agarrados con carpetazos. Pero me parece que la cosa viene por ahí que no se animan”.

Sobre las amenazas de grupos kirchneristas de hacer una pueblada si condenan a Cristina por la presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz, dijo: “Me parece que, si intentan hacer algo, va a ser un grupo muy minúsculo y la misma ciudadanía lo va a desactivar inmediatamente. Es un grupo minúsculo de fanáticos que atrasan setenta años, quieren hacer ahora la revolución que no pudieron hacer y la gente ya no se banca eso, saben lo que son. Y me parece que ahí va a terminar la historia, Cristina va a ser condenada. Todo lo demás es sarasa, es el sarasa del kirchnerismo. La justicia está demostrando lo que hicieron”.

Por último, Rucci afirmó: “Yo quiero trabajar para que el kirchnerismo no esté más en la Argentina y creo que la provincia de Buenos Aires es el centro donde tenemos que hacernos más fuertes, porque la Nación ya saben que la van a perder, y van a querer que su guarida sea la provincia de Buenos Aires, eso es lo que no debemos permitir. Y de ahora a las elecciones voy a recorrer la provincia de Buenos Aires con ese propósito”.