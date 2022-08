El alegato sobre la corrupción K que anticipa un duro pedido de penas

Nueve horas y media duró la octava jornada de alegatos de la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal 2 que juzga irregularidades en el otorgamiento de obra pública en favor del empresario santacruceño Lázaro Báez entre 2003 y 2015, donde la principal imputada es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sindicada como la jefa de una asociación ilícita orientada a sustraer fondos del Estado.

Al menos así lo dejaron asentado los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en su exposición. “Se ha constatado con certeza que los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, el arquitecto Julio de Vido, el ingeniero José López, el ingeniero Nelson Periotti y Lázaro Báez, respectivamente, instauraron una matriz de corrupción en la contratación pública y tomaron parte de ella", sostuvo el fiscal Diego Luciani.

Asimismo afirmó que “esta asociación permaneció, de manera sostenida e ininterrumpida, a lo largo de 12 años; se dedicó a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente de millonarios fondos. Formaron e integraron una organización criminal destinada a la comisión de delitos".

Para Luciani, “es claro que el expresidente Néstor Kirchner, la expresidenta Cristina Fernández, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, concertaron su voluntad para implementar una organización que permitiera alcanzar el objetivo buscado: sustraer fondos públicos millonarios, por medio de una defraudación al Estado Nacional, al menos a través de la aparente licitación y ejecución de la obra pública vial en Santa Cruz”.

En ese contexto se refirió a una etapa posterior, que consistió en “apropiarse de dichos fondos, a través de distintos mecanismos, con el fin de disimular su apariencia ilícita, lo que constituye el objeto de las causas conocidas como ‘Los Sauces’ y ‘Hotesur´ con una pluralidad de planes delictivos”, entre los que se incluyó el retorno de los fondos habidos ilícitamente.

Para la fiscalía ha quedado demostrado que "Cristina Fernández de Kirchner es la jefa de una asociación ilícita”. Así también dijo que Néstor y Cristina Kirchner desde ese cargo adelantaron y dirigieron el ámbito público creando el empresario en privado para “sustraer fondos públicos”

Luego se refirió al rol de De Vido, López, Periotti y Báez, quienes fueron señalados como organizadores de la asociación. Sin embargo, y en relación a Carlos Kirchner, entendió que “la prueba producida en el debate no demuestra que efectivamente haya formado parte de esa organización ilícita”, por lo que propició su absolución respecto a la imputación que le fuera hecha.

En otro apartado de su alegato, la fiscalía consideró que se trató de una “organización criminal conformada por el conjunto de funcionarios, con la intervención de privados, con entidad suficiente para corromper todos los estamentos del poder y para perjudicar fuertemente, no solo el erario, sino la imagen de probidad que la función pública debe reflejar en la ciudadanía”. En tal sentido señaló que fue “una estructura capaz de desarrollar un estado paralelo al margen de la ley”.

Fraude en perjuicio de la administración pública

Al retomar el alegato tras un cuarto intermedio, el fiscal Mola se refirió a la figura de fraude en perjuicio de la administración pública y aseguró: “No se trató de un simple caso de connivencia entre particulares, sino de un direccionamiento sistemático, organizado desde los máximos responsables políticos del país. Justamente aquellos que tenían una posición de garante respecto de los fondos públicos destinados a la obra pública”, destacó la fiscalía.

Mola sostuvo que, a excepción de Báez, la imputada y los imputados son exfuncionarios públicos nacionales o provinciales, y tenían a su cargo la administración del patrimonio público. Luego, destacó que “Cristina Fernández de Kirchner, como Presidenta de la Nación, era la responsable política de la administración general del país y, por lo tanto, tuvo a su cargo la administración y el cuidado del patrimonio del Estado”.

Más temprano, el representante del Ministerio Público Fiscal rebatió los argumentos de algunos imputados respecto a la idea del “lawfare”, la misma fue realizada por las defensas de Cristina Fernández, Julio De Vido, Nelson Periotti y Lázaro Báez. Mola señaló que tal construcción jurídica no existe y que “es parte de un entramado político que tiende a desacreditar investigaciones penales por procesos graves de corrupción seguidos contra funcionarios, exmandatarios, empresarios”. Agregó que “es usual observar que cuando los investigados o las personas que resultan condenadas no pueden revertir los hechos o las pruebas en los distintos procesos penales, se empleen este tipo de estrategias que resultan ajenas al ámbito jurídico o procesal. Así, se autoproclaman perseguidos o invocan esta nueva terminología de ‘lawfare’”.

Para el fiscal, “esto significa, de alguna manera, negar que el proceso penal transita por los carriles legales en busca de la verdad y, por otro lado, también es una herramienta que tiene el objetivo de presionar, amedrentar o perseguir a los magistrados que llevan adelante investigaciones complejas para disuadirlos de cumplir con su misión de hacer justicia, máxime si se trata de altos funcionarios del Estado”. Destacó que en el caso “se han respetado a rajatabla los derechos y garantías de todos y cada uno de los imputados”.

Por último, manifestó que “nada ni nadie va impedir q podamos cumplir con la noble tarea que es evaluar las pruebas en salvaguarda de los intereses de la sociedad”.

La cita al papa Francisco para hablar de la corrupción K

En otro apartado Luciani incluyó una reseña sobre lo que representa la corrupción y el daño que genera y sostuvo que han llegado “a autopercibirse perseguidos políticos”, en ese momento se refirió a las palabras esgrimidas por un líder mundial ante una asociación de derecho penal internacional y transcripto por Roberto Carles y también Zaffaroni y manifestó que que ante esta delegación, el líder sostuvo entre otras cosas, “el corrupto no puede aceptar la crítica, descalifica a quien lo hace, persigue a quien lo contradiga. El corrupto no percibe la corrupción. El corrupto se cree vencedor, la corrupción se convirtió en un acto natural” ,continuó diciendo el fiscal Luciani en referencia a los dichos del Papa Francisco.

La frase completa del papa Francisco sostiene: “El corrupto atraviesa la vida con los atajos del oportunismo, con el aire de quien dice: “No he sido yo”, llegando a interiorizar su máscara de hombre honesto. Es un proceso de interiorización. El corrupto no puede aceptar la crítica, descalifica a quien lo hace, trata de disminuir cualquier autoridad moral que pueda ponerlo en tela de juicio, no valora a los demás y ataca con el insulto a quién piensa de modo diverso. Si las relaciones de fuerza lo permiten, persigue a quien lo contradiga”.

Continuó el Papa Francisco: “La corrupción se expresa en una atmósfera de triunfalismo porque el corrupto se cree un vencedor. En ese ambiente se pavonea para rebajar a los demás. El corrupto no conoce la amistad o la fraternidad, sino la complicidad y la enemistad. El corrupto no percibe su corrupción. Se da en cierto sentido lo que sucede con el mal aliento: difícilmente quien lo tiene se da cuenta de ello; son los demás quienes se dan cuenta de ello y se lo tienen que decir. Por tal motivo difícilmente el corrupto podrá salir de su estado por remordimiento interior de su conciencia. La corrupción es un mal más grave que el pecado. Más que perdonado, este mal debe ser curado. La corrupción se ha convertido en algo natural”.

Durante las horas de alegatos, los fiscales profundizaron en los “canales exclusivos” para cobrar los contratos viales adjudicados ilegalmente, la quiebra de Austral Construcciones y la adquisición de bienes por parte de Báez y sus allegados que en relación a las estancias manifestaron que ello significó la extensión territorial de 20 Ciudad de Buenos Aires en km2 .También se refirieron a la calificación legal y los roles de los imputados. El debate continuará el próximo lunes, desde las 8.30, con la novena jornada de alegatos y el pedido de penas.