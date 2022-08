Cómo impactaron en la Legislatura bonaerense las duras declaraciones de Elisa Carrió

Luego de muchos meses de silencio el huracán Carrió volvió a soplar sus fuertes ráfagas, que pegaron de lleno Juntos por el Cambio. La titular de la Coalición Cívica y cofundadora de Juntos por el Cambio salió con los tapones de punta pegando a diestra y siniestra contra referentes de primera línea del PRO, el Radicalismo y el Monzoismo. Los misiles de la ex diputada abrieron una caja de Pandora que puede arrojar todo tipo de sorpresas.

Lo cierto es que después de las declaraciones de Lilita algo se movió en Juntos por el Cambio, algunos los Lilitos dicen que fue un cachetazo para que se despierten de las siesta, otros en cambio más doloridos por la exposición de no lavar los trapitos en casa sostienen que algo se rompió, que a partir de ahora es muy difícil que todo vuelva a ser como era antes.

MDZ hablo con legisladores de la provincia de Buenos Aires, para saber de primera mano como está la situación en los dos bloques legislativos de Juntos después de las bombas que detono Carrió. Los que hablaron a micrófono abierto dieron un mensaje de unidad del espacio, descartaron una ruptura de la mayor coalición opositora y lanzaron críticas hacia la fundadora de la Coalición Cívica. Por su parte los que prefirieron el off hablaron de pérdida de confianza, que su espacio se iba a quedar afuera de las listas. Hasta dijeron que Carrió dio la primera estocada en la interna de la guerra por quienes van a gobernar el próximo año la Argentina. Mientras que uno de los referentes de la Coalición Cívica restándole importancia, a las declaraciones de Carrió afirmo que el tiempo siempre le dio la razón a Lilita.

Uno de los primeros en hablar con MDZ fue el ex intendente de Quilmes y actual Diputado provincial Martiniano Molina, referenciado en el Larretismo, quien afirmo: "Como integrante de Juntos por el Cambio, no podemos darnos el lujo de alimentar una grieta interna porque es una manera de correr el foco de los gravísimos errores que está cometiendo el kirchnerismo. Como la principal fuerza opositora, tenemos el compromiso con la sociedad de ofrecerle una opción íntegra y democrática para el 2023".

En tanto en off un de legislador provincial referenciado en Patricia Bullrich, dijo que después de las bombas que tiro Carrió se hizo la reunión del bloque y no hubo pases de factura, agrego:“ Es una bomba terrible la que tiro. Cruzo una raya ,no sé cómo va a volver de eso” y remarco: “Esto va a tener impacto en el armado de las listas del próximo año y después de esto ¿quién va a llevar candidatos de Carrió en sus listas?

Asimismo, el legislador que responde a la presidenta del PRO aclaro que no ve una salida de Lilita ni de la Coalición Cívica de Juntos por el cambio, “pero perdió confianza hacia dentro del espacio. Nadie le va a decir ándate” y añadió: “No veo cómo va a poder sostener el año que viene los legisladores que tiene. Para mi va a tener consecuencias en ese sentido”

Por su parte Sergio Siciliano, diputado provincial cercano a la ex gobernadora le bajo el tono al conflicto. Afirmo: “No hubo mayores repercusiones que los salió en redes, se enfrió el tema. hay muy buena relación con los amigos de la Coalición Cívica”

Desde el radicalismo el diputado por la Sexta Sección Electoral, Emiliano Balbín, reconoció a MDZ que las críticas de Carrió siempre generan algo de incomodidad; “ no veo con buenos ojos que las cuestiones de nuestra coalición se vean reflejadas públicamente, para eso se institucionalizó la mesa nacional de Juntos. Podemos tener diferencias entre los diferentes espacios que conformamos Juntos, pero la Argentina nos necesita unidos y construyendo desde las coincidencias y no desde las diferencias.”

El nieto del histórico dirigente radical, protagonista del abrazo con Perón que puso fin a viejos rencores, sostuvo: “ Estamos en un momento de mucha tensión y mucha incertidumbre para todos, no generemos más problemas de los que ya tienen los ciudadanos”

El Senador Andrés De Leo, presidente del partido fundado por Carrió en la provincia de Buenos Aires afirmo a MDZ que no hubo ningún cuestionamiento ni pase de facturas en los bloques de diputados y senadores de Juntos por el Cambio.

Al ser consultado porque Lilita salió de la nada con los tapones de punta De Leo dijo: “Es difícil a veces decodificar a Lilita. Es como Maradona que nunca sabias para donde iba a salir con la gambeta. Lilita a lo largo de su carrera tuvo muchos comportamientos de esta naturaleza, en el sentido de que siempre ha dado golpes sobre la mesa y ha generado acciones políticas fuertes, inclusive cuando estábamos en el gobierno.”

En tanto justifico las denuncias de Carrió, sostuvo: “ Tienen que ver con la preocupación de que el espacio no se termine desperfilando. Creo que entendió que este era el momento para hacerlo, es su interpretación obviamente. Yo estuve con ella la semana pasada, y lo que yo siento y veo es que lo hace con una vocación profunda. Acá no hay especulaciones electoralistas.”

“ Claramente lo que busca Lilita es fortalecer es espacio, desde la convicción de que Juntos por el Cambio tiene que profundizar sus raíces republicanas y su compromiso con la independencia de la justicia, contra la corrupción y con la transparencia. En ese sentido es muy clara y no quiere que se confunda al electorado, porque con este afán de sumar por sumar y de hacer acuerdos con sectores del gobierno que esto no genere perjuicios dentro al espacio. Que no lo desnaturalice” Agrego De Leo

Un halcón que suele sobrevolar la cámara alta bonaerense sostuvo que las declaraciones de Carrió van más allá de Juntos por el Cambio, “lo que se viene -dijo- es una interna feroz para ver quién va a gobernar la Argentina” Y añadió: “Lo que hizo Lilita con sus declaraciones explosivas es dar la estocada del inicio de la guerra , donde es imposible sostenerla en paz. A algunos les parece mal lo que hizo Carrió y a otros como a mí me parece lógico, el poder no es algo que se dispute pacíficamente”

El Senador PRO gráfico: “Carrió con esto no solo inicio una guerra, sino que empezó a discutir su paritaria. Pero paso algo que Lilita no tenía previsto; Patricia salió a contestarle de igual a igual. Cuando nunca antes nadie, le había puesto un límite a Carrió y Patricia se lo puso. Lilita siempre jugo a ser el faro de la ética de Cambiemos y Bullrich es más ética que ella, fíjate que Lilita se cayó la boca y no salió a responderle. Patricia dijo algo muy clarito ‘Basta Carrió’

Por su parte la Senadora Radical por la Quinta Sección Electoral, Flavia Delmonte sostuvo que no le asombran las denuncias de la ex diputada; “No nos sorprenden las declaraciones de Carrió, ya hemos padecido desde el radicalismo sus agresiones hacia nuestros dirigentes, especialmente en las PASO de 2021. Lo imprescindible está en otro lugar, no en la miserabilidad política de dirigentes que sólo miran su ombligo.”

“ Estamos abocados 100% a ver cómo podemos ayudar a paliar la angustiante situación que están viviendo nuestros vecinos, muchos no llegan a fin de mes y no saben cómo van a pagar el tarifazo, en un momento donde la inflación se come el sueldo de los trabajadores. Sobre estos temas hay que trabajar y no dedicarnos a insultar a otros dirigentes, sean del espacio que fueren, porque la política es disenso y construcción. Sobre todo, esto último” Sentencio la Senadora radical.

Uno de los diputados provinciales que supo estar cerca del Larretismo y ahora se referencia con el ala dura del PRO, cercano al ex presidente, dijo que tanto en el Congreso Nacional como en la Legislatura bonaerense los bloques se mantienen unidos por la inactividad parlamentaria, “si el gobierno se aviva y nos mete hiperactividad legislativa estamos al horno”

Lo gráfico de la siguiente manera: “ Explícame como haces para sentarte a coordinar un tema en el bloque y un legislador herido por las esquirlas de Carrió le salta a la yugular a un Lilito diciéndole ‘Quien se cree que es tu jefa para venir a decir lo que dice. La Coalición Cívica con ese discurso de que son la ética de Juntos se la llevan más que el resto. Quien se cree que es tu jefa’ va a espetar alguno seguramente a los referentes de Carrió”

MDZ también hablo con Daniel Lipovetzky, uno de los legisladores referenciados en el Angelicismo, cuyo referente siempre está en la mira de Carrió. El diputado PRO sostuvo “No sirven para la sociedad que está preocupada por cuestiones mucho más graves como son la inflación, la inseguridad y la situación económica. Y no quieren ni están para ver estas críticas internas entre un dirigente y otro. Estas peleas entran más dentro de chisporroteo entre dirigentes que de los graves problemas que tiene el país.” Agrego: “Esto tampoco aporta para nuestro espacio. Todos los dirigentes hicimos un esfuerzo enorme para mantener la unidad de Juntos por el Cambio y más después de la derrota del 2019. Gracias a ese esfuerzo logramos mantener la unidad, algo que la sociedad valoro en el 2021 por eso ganamos las elecciones y lo sigue valorando en la actualidad”

“ Por eso cuando una dirigente de la importancia de Lilita hace estas críticas tan duras y de alguna manera tan expuestas personalizándolas en dirigentes de nuestro espacio atentan contra la unidad que logramos mantener. Entiendo las diferencias, pero estas cosas hay que hacerlas de manera interna y no públicas. Fue un grave error de Lilita. Debería entender que las disputas por las candidaturas no son las criticas personales, sino que se hacen a través del mecanismo más democrático que hay, que es el voto en las PASO del año que viene” Sentencio Lipovetzky.

El diputado Vidalista Alex Campbell fue contundente: "Nuestros adversarios están afuera, no dentro de Juntos por el Cambio. La sociedad la está pasando mal , nos pide responsabilidad y unión para ganarle al kirchnerismo el año próximo"

Como frutilla del postre uno de los legisladores Lilitos, defendiendo a su jefa, justifico: “ El tiempo después termina siendo el principal juez y generalmente a Lilita el tiempo le da la razón. Muchos no la entienden, algunos tuvieron que salir a solidarizarse con los apuntados por Lilita, pero los vi con poca convicción en las críticas a Carrió”

Lo cierto es que las bombas lanzadas hace una semana por la líder de la Coalición Cívica, hicieron mella en el circulo mas intimo de Juntos por el Cambio, y las esquirlas dejaron muchos heridos en las filas de la mayor coalición opositora. Solo el tiempo dirá si las heridas cierran antes del armado de listas o si el conflicto, sin un ordenador claro, termina fragmentando a Juntos por el Cambio