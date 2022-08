Exclusivo: Horacio Rodríguez Larreta habló sobre su relación con Sergio Massa

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, habló con MDZ radio de cara a la asunción de Sergio Massa como el nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura. Dijo que no cree en el cambio de nombres, simplemente porque no hay un plan.

Sobre sus expectativas por la llegada de Sergio Massa al Ejecutivo nacional, Horacio Rodríguez Larreta sentenció: "No creo en los cambios de nombres, hay que ver qué va a hacer. Hasta ahora el Gobierno no ha mostrado un plan y así estamos, con una inflación cada vez peor, la gente no llega ni al fin de la semana y las fábricas cerradas porque no hay componentes importados. Todo es falta de planificación".

Para el jefe porteño, "tenemos que ver cómo Argentina vuelve a crecer, cómo detener el flagelo de la inflación, como potenciar las economías regionales. El Gobierno nacional ha hecho hasta gala de no tener un plan económico y el presidente dijo que no creía en eso".

Se le mencionó entonces su afinidad con Sergio Massa, pero Horacio Rodríguez Larreta dijo que él sólo lo conoce desde hace muchos años, "pero yo no coincido con el kirchnerismo y él es parte del gobierno que lleva 2 años y 7 meses sin tener ni presentar un plan".

Tampoco ponderó las señales que el mercado le da a la llegada del líder del Frente Renovador al ministerio de Economía, Producción y Agricultura, tales como el descenso del riesgo país y de los dólares financieros y el crecimiento del valor de los títulos argentinos. "Todos los movimientos financieros de corto plazo no significan demasiado. Acá es más importante que un pequeño productor amplíe su producción y tome a 10 empleados, que eso. Esas son las señales que me generan optimismo, no lo que pase en el mercado financiero, que siempre es volátil y especulativo".

Sobre la figura de Alberto Fernández en esta nueva etapa de la gestión mencionó que "claramente está muy desdibujado, pero son estas contradicciones internas entre ellos, que hacen que cada vez tengamos más incertidumbres y angustias".

El futuro de Argentina

¿Argentina debe dejar de depender del campo? "No, tiene que ampliar su producción en todos los sectores. Tenemos que evaluar para arriba. Ojalá que hayan muchos sectores en el país que puedan exportar y producir como el campo, tales como energía, el litio del norte, el turismo, toda la exportación de alimentos y vinos, la pesca. Tenemos que lograr muchos sectores competitivos que puedan exportar la materia agroalimentaria".

También dijo que cree en la "minería responsable", porque "es un sector más que tenemos que potenciar, en la medida de que lo hagamos bien. No es hacer cualquier cosa, yo soy muy cuidadoso. Se puede explotar y exportar de manera responsable y cuidada. Eso tenemos que conseguir, siendo muy transparentes, sobre todo con los recaudos que se toman para cuidar el medio ambiente".

Finalmente, Horacio Rodríguez Larreta enfatizó en que él no cree "en las medidas aisladas ni en las soluciones mágicas. No hay una medida para estabilizar, se requiere un plan integral que promueva la producción en el país. Si no nos desarrollamos, no hay manera, Argentina viene involucionando y necesitamos un plan de desarrollo".