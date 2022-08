El áspero informe de Víctor Hugo Morales que ataca a Alberto Fernández

A pesar de la sensación de calma que se percibe en el Frente de Todos desde la designación de Sergio Massa como "superministro", las diferencias internas siguen agitando al frente de gobierno. En ese contexto, uno de los periodistas preferidos del kirchnerismo, Víctor Hugo Morales, salió a pegarle duramente al presidente Alberto Fernández por el escándalo del avión venezolano que está secuestrado en Argentina.

"Es un robo del gobierno argentino", denunció Morales y aseguró que siente "un profundo rechazo" por la forma en la que actuó el gobierno de Alberto Fernández.

#ENVIDEO l El periodista, @VHMok, el avión es de origen iraní pero comprado por #Venezuela fue impedido de aterrizar en #Uruguay y obligado a regresar a #Argentina pic.twitter.com/vD6kmQ6bdU — teleSUR TV (@teleSURtv) August 18, 2022

"El gobierno puede decir: 'el avión se devuelve y después sigan con el tema de la justicia'. Pero como es Estados Unidos el que está de por medio...miren lo que pasó con el avión", lamentó el periodista cargando directamente contra Alberto Fernández.

En el informe hablan diputados venezolanos que apuntan contra "Clarín y la mafia mediática" como parte fundamental para que "Argentina le esté robando a Venezuela un avión".

"La Argentina, de rodillas ante los Estados Unidos no podía echarle nafta. Es decir, iban a la estación de servicio y no le ponen nafta. Le dicen:"disculpenme no puedo", criticó respecto a la negativa a cargar combustible al avión que quería dejar el país vía Ezeiza.

Víctor Hugo Morales cargó contra las declaraciones del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, que vinculó a la tripulación iraní del avión con el asesinato del fiscal anticorrupción de Paraguay y dijo que es "un disparate". También apuntó contra el excanciller Jorge Faurie por decir que el avión era un "caballo de Troya" de Irán desconociendo que había entrado al país para entregar materiales solicitados por la automotriz Volkswagen.