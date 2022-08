Qué dijo María Eugenia Vidal sobre la posibilidad de ser candidata a presidenta

La diputada nacional porteña de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal recorrió hoy la ciudad entrerriana de Paraná y viajará los próximos días a Villaguay y Concordia, en el marco de una recorrida preparatoria de su eventual candidatura a la presidencia de la Nación.



"Me gustaría ser presidenta pero hoy es el momento de construir un equipo y un plan para terminar con el kirchnerismo", enfatizó durante una conferencia de prensa en un salón de la capital entrerriana.



Para la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires "hoy no es el momento de hablar de candidaturas", ya que la historia argentina "ha demostrado que no hay un líder que llega solo y cambia todo".



Por eso, señaló que se está preparando y estableciendo "cuál es el lugar de uno en el equipo para ser la alternativa opositora que trace una raya y termine con este ciclo de 20 años de kirchnerismo".



En ese sentido, Vidal remarcó que le "gustaría ser presidenta de la Nación" y por eso comenzó a viajar por el país, donde lleva "más de 30.000 kilómetros" recorridos.



Durante sus visitas, destacó a "la gente que trabaja en silencio por una Argentina mejor", en un momento "muy difícil", con "la inflación más alta en 20 años" y con "mucha bronca, angustia, incertidumbre y desánimo".



Consultada sobre las últimas denuncias de la dirigente de su espacio Lilita Carrió, quien acusó a dirigentes de JxC de ser aliados de Sergio Massa, aseguró que "no hay que agregar problemas" y no hay que "preocuparse por peleas personales".



"No tengo dudas sobre la honestidad de ninguno de los miembros de Juntos por el Cambio", sentenció y llamó a "mantener la unidad, por la responsabilidad que tenemos más allá de las diferencias y tensiones".



Por otra parte, la legisladora nacional sostuvo que el país "está condicionado, tapado y dormido por políticas equivocadas", pero "tiene un potencial y capacidad enorme para crecer y que nos vaya bien".



"Vengo a hacer bien mi trabajo, soy diputada nacional, represento a todos los argentinos", agregó y convocó a construir "una alternativa seria, sólida, con un equipo fuerte y un plan consistente para el año que viene".



En tanto, su par por Entre Ríos y candidato a gobernador, Rogelio Frigerio, también le respondió a Carrió y la invitó a "no ser funcional ni ser igual al kirchnerismo".



"Si hay denuncias concretas, las demandas tienen que hacerse en la Justicia", consideró y remarcó que si son "cuestiones políticas, se hace entre cuatro paredes", para así "no dar este espectáculo bochornoso frente a la gente".



Asimismo, el exministro durante la presidencia de Mauricio Macri pidió a su espacio "mantener en el tiempo la llama de esperanza que se encendió en la gente" en las elecciones legislativas del 2021 y "no desviarse de eso".



Respecto a la inflación y los reclamos sociales, Frigerio indicó que "especuladores y malos empresarios hay en todos lados", pero que Argentina "es uno de los cinco países del mundo con altísima inflación, la más alta desde la hiper a finales de los 80".



La inflación "es siempre una responsabilidad del Gobierno", apuntó y dijo que durante el gobierno de Cambiemos entre 2015 y 2019 "hubo cosas que no se resolvieron y por eso volvieron, pero aprendimos de los errores del pasado".