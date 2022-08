Milagro Sala confesó que está "muy jodida de plata”

La dirigente social Milagro Sala, quien ahora se encuentra con prisión domiciliaria acusada por lavado de activos, viajes al exterior con los que habría intentado fugar dinero y violencia, volvió a tener una aparición pública donde desmintió los dichos de dos excolaboradores: un exchofer y Mirtha Guerrero (conocida como “Shakira”).

Durante una entrevista, Milagro Sala decidió hablar sobre las fuertes acusaciones que los arrepentidos (sus excolaboradores) hicieron acerca de las acciones ilícitas que llevó a cabo la secretaria general de la Túpac Amaru. Sala admitió que en reiteradas oportunidades hizo tours internacionales y explicó que fueron simplemente para “dar charlas” y descartó tener cuentas offshore.

Previamente, Shakira había confesado, en su entrevista con Lanata, que Sala tenía 27 propiedades y un hotel en Buenos Aires. Frente a esta afirmación, la dirigente social respondió de la siguiente manera: “Dice que tengo departamentos, hoteles. Me gustaría que comience a demostrar dónde los tengo, la verdad que estoy tan jodida de plata que me gustaría saber dónde los tengo”, afirmó en Radio 10 la dirigente de la Túpac Amaru.

Por otro lado, Sala aseguró estar “con la conciencia tranquila” y con la intención de hablar “a calzón quitado” por no tener “nada que ocultar”, la referente social admitió que varias veces fue al exterior. Además, la dirigente política y social negó los dichos de Shakira cuando afirma que los viajes de Sala eran para que ella sacara plata del país sin dar explicación.

“En la mayoría de los lugares siempre iba a dar charlas y me pagaban el pasaje, no pueden decir que me pasé viajando el mundo gastando plata de la organización. Dijeron que tengo cuentas offshore, me gustaría que las muestren”, acotó Milagro Sala ante las acusaciones de Shakira.

La actual líder de la organización Barrial Túpac Amaru afirmó haber viajado a Bolivia seis veces; a Brasil, dos; a Venezuela, dos, para dar una charla y cuando falleció el expresidente Hugo Chávez; a Perú, en dos oportunidades a dar charlas; a Chile otras dos; a Italia una vez para una conferencia en una universidad; al Vaticano, dos veces, en la segunda invitada por el papa Francisco después de que “Morales, y el grupo de delincuentes que tiene, mandaran a quemar” la tumba de su padre; a China, una vez, por un “problema de salud grave” de su hijo; y a Cuba, cuando llevaron el cuerpo del “Che” Guevara.

Por último, Milagro Sala apuntó contra Gerardo Morales (Gobernador de la Provincia de Jujuy): "Yo no quiero que Gerardo Morales se pegue un tiro, quiero que vaya a la cárcel y pague por todo el mal que le hizo a los jujeños. Cuando Alberto Fernández vino a visitarme, Gerardo Morales pedía que me pusieran presa. Gerardo Morales estuvo buscando gente que declare en contra de mi persona".

