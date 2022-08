El embajador de EE.UU. en Argentina cuestionó un aspecto del discurso de Horacio Rodríguez Larreta

En el marco de la realización de la 19ª edición del Consejo de las Américas, en la Ciudad de Buenos Aires, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, respondió a lo expresado por Horacio Rodríguez Larreta durante su discurso en el evento. Precisamente, el jefe de Gobierno porteño sostuvo que "el próximo Gobierno tiene que ser un verdadero Gobierno de coalición, que marque el punto de inflexión". Por ello, el diplomático consideró "diferir" al considerar que "Argentina no debe esperar a las elecciones de 2023 para hacerlo".

"La única manera de poder avanzar en serio con una inserción internacional sostenida en el tiempo como política de Estado es construyendo un consenso más amplio, que nos apoye para avanzar en las transformaciones profundas que la Argentina necesita y que además las apoye sostenido en el tiempo. El próximo Gobierno tiene que ser un verdadero gobierno de coalición, que marque el punto de inflexión". fueron las palabras de Rodríguez Larreta en un tramo de su discurso.

Al ser el turno de Marc Stanley, el estadounidense remarcó: “Me encantó lo que dijeron los otros oradores, sólo una cosa difiero con el jefe de Gobierno Larreta; él habló de una coalición, él quiere construir una coalición. Yo le diría que lo hagan hoy mismo. No creo que Argentina tenga que esperar a las elecciones de 2023 para hacerlo. Este es el momento de hacerlo. Espero que este país no espere hasta 2023 para hacerlo".

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Foto: Télam.

Y añadió que “todas las personas con las que hablé, todos están de acuerdo que en la explotación de estos tres mercados, el petróleo y gas, ganado y agricultura y minerales está la respuesta. Cómo llegarán a ella. Una vez que un lado u otro tome el control tras las elecciones de 2023, mi sugerencia, y no les estoy diciendo qué hacer, lo que me encantaría ver es a alguien que ame a la Argentina, que vea el potencial que hay aquí. Es hora de que trabajen juntos ahora mismo. No esperen 16 meses. Hoy es el día de hacer esto".

“Para ser justo, reciban este consejo de una persona que viene de un país con la política fracturada y que atraviesa tiempos difíciles con el 50 por ciento de senadores de cada lado, pero nosotros sí nos unimos de vez en cuando. Y ustedes también: he visto unirse a este país y cómo aprobaron el acuerdo con el FMI juntos en marzo. Tanto diputados como senadores lo hicieron. La respuesta está ahí y está al alcance”, aportó Stanley.