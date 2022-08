Un funcionario de Energía aprovechó la segmentación tarifaria para chicanear a Martín Guzmán

El subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, aseguró este miércoles que el aumento de tarifas que implica la quita de subsidios "es mucho menor" que el que había propuesto el exministro de Economía Martín Guzmán.

La reducción o quita de subsidios a usuarios de electricidad, gas y agua representará fuertes aumentos para 4 millones de hogares. Así, un total de 270 mil hogares perderán todos los subsidios al gas, unos 400 mil los de la electricidad y 3,5 millones se quedarán sin beneficios en la tarifa de agua desde noviembre. "El ahorro fiscal se va a triplicar pero se bajó un 33% la expectativa de aumento en relación a lo que proponía Guzmán", señaló.

Yanotti explicó en diálogo con FM Metro que, en el caso de la electricidad, el tope de 400 kilowatts mensuales que se fijó para no perder el subsidio "tiene como objetivo el cuidado del recurso". "Estamos viendo que muchos países tomaron medidas duras para ahorrar energía, porque los precios han volado", enfatizó.

El funcionario marcó diferencias entre el consumo de los hogares y de los comercios y, en ese sentido, comentó que la electricidad en los hogares "sirve para garantizar derechos, pero en los comercios no deja de ser un insumo de venta de un bien", a la vez que añadió: "Entonces, no nos parece lógico que sea más barata para hacer negocios para vivir. Con la quita de subsidios a los comercios los diferenciaremos de los hogares ya que no es lo mismo subsidiar la energía para vivir y la que se utiliza para comerciar".

Santiago Yanotti, subsecretario de Energía.

No obstante, aseguró que se van a atender situaciones particulares, como los pequeños comercios. En cuanto al gas, Yanotti comentó: "En todas las categorías vamos a tener incentivos para bajar el consumo, si bien no hay una relación entre consumo y eficiencia".

Por ese motivo, indicó que una propuesta que se estudia en la Secretaría de Energía es que "dentro de cada categoría tarifaria, se puedan poner bandas mínimas y máximas para el cuidado del recurso"."Es decir, un ahorro va a tener un incentivo económico", resaltó.

Además, el funcionario comentó que el ministro de Economía, Sergio Massa, tiene una forma de trabajo "parecida a la del jefe de Gabinete, Juan Manzur", y dijo: "Te manda mensajes a la una de la mañana y quiere que nos levantemos temprano".