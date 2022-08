Paritarias de estatales bonaerense: por qué Axel Kicillof ganó tiempo

Los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires desde hace meses ven como el sueldo cada vez dura menos, convirtiéndose en una situación más que preocupante no solo para el Gobierno de Axel Kicillof si no también para los gremios estatales, que desde diciembre del 2019 no realizan ninguna medida de fuerza por reclamos salariales. Las bases se lo hacen saber, como venimos contando en este medio, especialmente a los gremios que supieron ser combativos.

La situación es por demás preocupante en la administración pública bonaerense. “Parece una olla a presión a punto de estallar”, graficó un empleado de años del Ministerio de Economía. “El 60% de aumento que actualizaron en mayo fue una risa. Porque sabían que la inflación en esa época iba a estar por encima de ese número, para colmo lo dieron en cuotas. ¡Nos tomaron el pelo y los gremios aplaudían!", agregó.

El termómetro está subiendo y los gremios lo saben. Es por eso que hace un mes todo el conjunto de gremios estatales, ante el malestar en las bases, pidieron cada uno por su lado que se adelanten las conversaciones de la cláusula de revisión salarial prevista para septiembre.

El Gobierno recogió el guante y el viernes los convocó para el martes. El encuentro, como si todavía estuviéramos en pandemia, fue virtual. ¿Será porque los funcionarios ya casi no vienen a La Plata? Eso sí, al Zoom le sacaron todo el jugo, en tres horas se reunieron primero con los gremios de Ley 10.430 de la administración pública provincial. Sin solución de continuidad y rezando para que no se caiga internet, recibieron a los judiciales. Por último, escucharon los reclamos de los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense.

En ninguno de los tres encuentros hubo alguna propuesta de parte del Gobierno de la provincia. Solo se dedicaron a escuchar los pedidos de los representantes de los trabajadores y se comprometieron a realizar una próxima reunión la semana entrante donde seguramente harán alguna oferta ante la pérdida salarial de los estatales, que ya está por encima del 20%.

Desde ATE, gremio muy cercano al Gobierno, se mostraron confiados en que los trabajadores puedan recuperar el poder adquisitivo y llevaron a la mesa de paritaria el pedido de pase a planta permanente de dos mil trabajadores contratados.

Desde UPCN Diego Retola, el secretario Gremial, en diálogo con MDZ afirmó: “Sabíamos que hoy el Gobierno no iba a hacer ninguna propuesta. Según nos dicen, la semana que viene van a hacer una propuesta. Estamos a la espera de eso”.

Retola dijo que en la reunión planteó que los estatales vienen arrastrando desde junio una pérdida de por lo menos 10 puntos, que logró equipararse un poco en julio con el 10% de aumento correspondiente a la actualización paritaria de mayo, “pero ahora con el 7,4% de inflación de agosto volvimos a perder”. Añadió: "O tienen que inyectar un porcentaje en el mes de julio que fue el único mes que no tuvimos aumento o adelantar a septiembre el aumento de diciembre, como para dar una inyección fuerte en septiembre. Con esto no estamos hablando de tirar manteca al techo. Mucho más no hay para rascar de la lata, eso es un problema”.

Finalmente, sostuvo: “Si llegamos a que nos adelanten las cuotas hasta septiembre, después nos vamos a tener que sentar a negociar mes a mes porque la inflación no sabemos a dónde puede llegar y lo que acordemos la semana que viene no va a servir”.

Por otra parte, desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense, por intermedio de un comunicado, informaron: “Los sindicatos participantes realizamos nuestro análisis de la evolución de los salarios y expresamos, tal como lo venimos haciendo, que urge la actualización salarial del mes en curso, tal como fue acordado en la negociación paritaria, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los y las docentes y seguir transitando la senda de la recuperación salarial".

Sostuvieron que desde el Gobierno respondieron que “están trabajando en la readecuación salarial del acuerdo paritario en términos generales y que a la brevedad volveremos a ser convocados/as".

Y, por último, lejos de convocar a medidas de fuerza, el Frente de Unidad Docente Bonaerense manifestó a los representantes del Gobierno provincial “la imperiosa necesidad que tenemos las y los trabajadores de defender el valor del salario y la firme voluntad de este Frente de lograrlo”.

#Comunicado

uD83DuDCE2REUNIÓN DEL #FUDB EN EL MARCO DE LA MESA TÉCNICA DE MONITOREO SALARIAL



uD83DuDC47uD83DuDC47uD83DuDC47https://t.co/B3TUQAxZuY — FEB (@LaFEB) August 17, 2022

Lo cierto es que es muy llamativo que ante una de las peores crisis económicas, que hace que los salarios pierdan día a día contra la inflación (pérdida que será más fuerte aún con el tarifazo oficializado por el Gobierno y disfrazado como segmentación tarifaria) ninguno de los gremios de la administración pública de la provincia de Buenos Aires tiene, por lo menos en el corto plazo, las palabras paro o huelga en su vocabulario