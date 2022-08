El gesto de Ulpiano Suarez en medio de la polémica por las candidaturas

Anoche, el intendente de la Ciudad de Mendoza Ulpiano Suarez, inauguró la casa donde funcionará el Comité radical de Capital. En la apertura, dejó en claro que “será un tiempo para seguir construyendo con el mismo compromiso de siempre y continuar mejorando juntos la Ciudad”. De esta manera, puso paños fríos a los rumores que apuntaban a que se lanzaría como precandidato a gobernador a la brevedad como lo hizo su par de Las Heras Daniel Orozco, pero desde su entorno no descartan que esto ocurra más adelante.

La casa queda en la calle Paso de los Andes y tiene un cuadro con la foto del padre político de la UCR de Capital: del ex intendente Victor Fayad. Es una fotografía del Viti, como se lo llamaban, que se lo ve muy joven, lo que da cuenta de su primera gestión ante el municipio que arrancó en 1987. Pero además anoche había otros carteles típicos de la liturgia militante, como uno de grandes dimensiones con los colores radicales- blancos y rojos- con la inscripción: “Yayo Capital” (Yayo es el sobrenombre del intendente, quien es sobrino del gobernador Rodolfo Suarez).

Pero más allá de la inauguración de la casa, la reunión de anoche fue un verdadero encuentro militante con dirigentes de la Capital. Hubo más de 300 personas que fueron invitadas especialmente, entre los que se encontraban legisladoras provinciales como la presidenta provisional del Senado, Natacha Einsechlas- quien políticamente responde al gobernador Rodolfo Suarez- , las diputadas Cecilia Rodríguez y Daniela García, concejales y funcionarios de la Capital entre otros dirigentes.

Fue una demostración de fuerza, en medio de las internas por las precandidaturas a gobernador que han estallado en las últimas semanas dentro del radicalismo, pero a la vez Suarez no quiso lanzarse ni tampoco bajarse de ninguna aspiración para las elecciones del 2023. “Fue el radicalismo unido de Capital, para lo que vaya a venir”, contaron quienes asistieron, dejando el final abierto pero sin pronunciamientos apresurados.

Vivimos un emocionante encuentro con más de 300 militantes.

En diálogo con MDZ, la diputada Rodríguez, quien preside el Comité Capital, aseguró: ”Era necesario un lugar donde poder encontrarnos por fuera de la gestión. La idea de anoche fue que asistieran los militantes que quisieran de la Capital, reencontrarnos, hace mucho que no nos juntábamos. Por supuesto, mostrarnos cómo el radicalismo de la Capital, ya que somos un actor importante dentro de la estructura provincial”.

Respecto de la posible precandidatura a gobernador de Suarez, la legisladora advirtió: “Yayo dejó en claro que no es un momento para hablar de candidaturas no por temas partidarios, sino por el humor social, y por la crisis”, agregó. En ese sentido, Einsenchlas, sumó: “Fue muy taxativo en eso de que no es momento de hablar de candidaturas en el contexto de crisis y preocupación que hay en todo el país”.

Por su parte, el presidente de la Juventud radical de Capital, Maximiliano Garrido sostuvo consultado por MDZ: “Fue un encuentro militante, no teníamos una casa propia y ahora la tenemos. Compartimos agenda de temas y lo que dejó en claro Yayo es que tenemos que poner todas las energías en la gestión hasta el último día del 2023”.

Respecto de la posible precandidatura a gobernador, Garrido aseveró: “Hay muchos dirigentes que miden, Yayo es uno, pero lo que se apuntó anoche es a poner todo el equipo en función de los vecinos de la Ciudad”, siguió.

Desde anoche, Capital tiene su propia casa, el tiempo dirá qué proyecto surgirá de ella: o una nueva postulación de Suarez como intendente o la precandidatura a gobernador.