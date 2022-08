Tarifas: el "error garrafal" de la Secretaría de Energía que advirtió una diputada mendocina

Tras conocer los detalles del nuevo esquema tarifario, la diputada nacional por Mendoza y extitular del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), Jimena Latorre, detectó "un error paradójico" que complicaría la segmentación de los servicios. Esto sería perjudicial para los argentinos porque podría disparar los índices inflacionarios, provocando que la "reacomodación tarifaria" sea "ineficiente y "mal instrumentada".

Jimena Latorre.

La legisladora de Juntos por el Cambio reconoció que “el error paradójico” que cometió la Secretaría de Energía fue “encuadrar a los comerciantes en el nivel 3, el cual pertenece a los ciudadanos que no pidieron ser subsidiados por el Estado”.

“Es ahí donde está el error garrafal y seguimos redundando en el mismo problema. Según el subsecretario de Energía Eléctrica, (Santiago Yanotti), los comerciantes usan energía eléctrica de uso lucrativo; por eso los comerciantes no tendrían que estar en esta categoría, porque ellos trasladan sus costos a los precios de sus productos, y el alza de los precios produce mayor inflación. Entonces equiparlo con un usuario de altos ingresos, que no necesita del subsidio, me parece que es erróneo, ya que vamos a seguir alimentando la cadena inflacionaria”, remarcó Latorre.

Al mismo tiempo, la mendocina enfatizó que "cuando Cambiemos estaba en la Presidencia, se logró en parte normalizar las tarifas en 2019, pero el Frente de Todos desde que asumió tiró por la borda el esfuerzo de los usuarios. Ellos hablan del tarifazo de nuestra gestión, aunque ahora ellos tendrán un tarifazo para tratar de desacelerar lo que han producido en dos años y medio”, manifestó.

“A fines del 2019 los usuarios pagaban entre el 70% y el 80% de las tarifas. Ese número se ha invertido a la fecha, siendo entre un 25% y 30% lo que pagamos y el resto son subidos del Estado. Por eso el esfuerzo de la gente se tiró por la borda y este concepto de querer optimizar la energía responde a que no hay forma de equilibrar el déficit”, subrayó la extitular del EPRE.

Además, la entrevistada descartó que el Gobierno nacional no actualizará tarifas, "ya que el tiempo no lo tienen y el año que viene son las elecciones presidenciales".

"Necesitan controlar la inflación, porque al no controlarla no sirve de nada sacar subsidios, ya que las actualizaciones quedan desfasadas por las variables macroeconómicas. El atraso de los costos de los servicios con respecto a la inflación es una de las causas del motivo del incremento de las tarifas. Pero lo anterior no es el problema, sino que la inflación, en este contexto, deja desfasada cualquier actualización tarifaria”, sentenció Latorre.