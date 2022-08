Malena Galmarini expuso las tarifas que pagan dos lujosos edificios de CABA

La titular de Aysa, Malena Galmarini, defendió la suba de precios en las facturas de luz, gas y agua anunciada este mediodía y aseguró que "no es un aumento de tarifas sino una redistribución de subsidios".

Para ejemplificar a lo que se refería, Galmarini mostró en plena conferencia las facturas de una mansión de San Isidro y dos históricos edificios de la Ciudad de Buenos Aires.

"Quiero mostrarles cómo es hoy algunos de los edificios emblemáticos de CABA y cuál es su factura", comenzó diciendo la titular de Aysa y sacó tres grandes fotografías que comenzó a mostrar una por una.

"Tenemos el edificio Kavanagh, un edificio emblemático que tiene unidades funcionales 113 y la factura media es de 1.951 pesos", detalló Galmarini.

"Por otro lado tenemos el Chateau de Libertador, también muy conocido, que tiene 157 unidades funcionales y la factura media mensual es de 3.936 pesos", agregó la titular de Aysa.

"Por último, una vivienda en San Isidro que ocupa casi una manzana tiene una factura media mensual de 13.610 pesos", completó Galmarini, quien no dio detalles sobre la mansión expuesta.

Si bien sólo eligió mostrar esas tres, en el informe oficial de los subsidios de Aysa agregó una cuarta vivienda. Se trata de otra gran casa sanisidrense que paga $23.528, la cual también sumó como ejemplo de aquellos que "deben hacer un mayor esfuerzo".

Galmarini remarcó que los números de los que hablaba eran reales y los utilizó para defender el aumento de tarifas anunciado que busca ahorrar unos $ 500.000 millones.

"Esto no es más o menos, son datos sacados de la factura realmente. Me parece que muestra como necesitamos cambiar, segmentar de verdad, para que quienes más tienen y más pueden acompañen a quienes menos tienen y menos pueden", señaló Galmarini.

"No es aumento de tarifas sino redistribución de subsidio, que aquellos que tienen la posibilidad distributiva hagan mayor esfuerzo que aquellos que no. Les va a aumentar a algunos y no a otros", completó la titular de Aysa.