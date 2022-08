La Cámpora llevó la amenaza a los jueces de Cristina Fernández de Kirchner hasta Comodoro Py

Las amenazas de La Cámpora en medio del juicio a Cristina Fernández de Kirchner por presunto desvío de fondos de la obra pública se hicieron bandera y llegaron hoy hasta la puerta de los tribunales de Comodoro Py. Luego de publicar videos y mensajes intimidantes en la redes sociales, esta vez la agrupación de Máximo Kirchner llegó con una bandera que desplegó enfrente del edificio donde trabajan los magistrados y fiscales.

Es que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 inició hoy la séptima jornada de los alegatos de la fiscalía en el juicio conocido como "Obra Pública" que investigan discrecionalidades del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la concesión de obras en la provincia de Santa Cruz.

Bandera desplegada recién en el acceso a los tribunales de Comodoro Py. pic.twitter.com/swtWbvoii8 — Mariano Martín (@marianoemartin) August 16, 2022

La presentación la encabeza el fiscal Diego Luciani quien, en las jornadas anteriores, aseguró tener pruebas de que los expresidentes Néstor y Cristina Fernández de Kirchner beneficiaron al empresario Lázaro Báez con preferencias en el otorgamiento de licitaciones para obras.

La defensa de la presidenta recusó al fiscal la semana pasada, junto al también fiscal en el proceso oral Sergio Mola y al juez Jorge Gorini, a los primeros por cercanía con la gestión de Mauricio Macri y al último por haber visitado la Casa Rosada también durante el período 2015-2019. A fines de la semana pasada, el tribunal rechazó los pedidos de recusación y dispuso que se continúe el proceso.

La Cámpora no sólo llevó hoy una bandera sino que ya había publicado mensajes amenazantes en redes sociales y hasta pintadas en vía pública. "Jueces macristas, no jodan con Cristina", fue la frase que eligieron los camporistas para apuntar a la Justicia. Esas pintadas aparecieron horas después de que el Tribunal Oral Federal 2 que tiene en su poder la causa por el presunto direccionamiento de fondos de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, no diera lugar a las recusaciones que pidió la defensa de la vicepresidenta contra los jueces y el pedido de apartamiento de los fiscales Diego Luciani y Sergio Morla.

El rechazo de recusación que presentó Cristina Fernández de Kirchner contra los fiscales y jueces de la causa Vialidad, que la tiene implicada como participante de una asociación ilícita dentro de la obra pública, encendió las alarmas en el ala dura del kirchnerismo, el cual salió el sábado por la madrugada a respaldar a la vicepresidenta. La agrupación política liderada por el diputado Máximo Kirchner, que este sábado, además, se concentró en Parque Centenario para pedir por la "democratización del Poder Judicial", realizó pintadas en distintos sectores de Buenos Aires "amenazando" a la Justicia nacional.