Asumió la rectora de la UNCuyo y puso énfasis en la transformación digital

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) renovó sus autoridades para los próximos cuatro años. Durante una ceremonia realizada este martes, Esther Sánchez asumió como rectora y Gabriel Fidel como vicerrector. La flamante titular del gobierno de la casa de altos estudios puso énfasis en el modelo de transformación digital y resaltó la importancia de la autonomía universitaria.

El acto protocolar tuvo lugar esta mañana en la Nave Universitaria y estuvieron presentes el vicegobernador Mario Abed, funcionarios del Gobierno provincial, legisladores nacionales y provinciales e intendentes, en su mayoría pertenecientes a la UCR, espacio político en el que se referencia principalmente el actual oficialismo universitario.

El gobernador Rodolfo Suarez no participó del evento, pero envió una carta en la que deseó "el mayor de los éxitos" a las flamantes autoridades y explicó que no pudo asistir "por compromisos inherentes” a su función al frente del Ejecutivo provincial.

Por su parte, Sánchez destacó que “nuestro modelo tiene que ver con ajustar nuestras carreras y nuestra educación a lo que son los tiempos actuales y las revoluciones actuales”.

“Venimos luchando con un equipo de gente durante muchos años para trabajar por un modelo de universidad que es el que realmente queremos. Los ejes pasan obviamente por lo que es el modelo académico y el modelo de gestión y todo lo que estamos planteando es desde el punto de vista de la innovación y la transformación digital de la universidad. De modo que eso va a cruzar absolutamente todos nuestros ejes, al igual que la sostenibilidad”, apuntó la exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas.

La nueva conducción universitaria se dio tras un convulsionado proceso electoral con denuncias y acusaciones cruzadas entre las dos listas en competencia. En este sentido, la rectora destacó que están acerándose a los dirigentes que integraron la lista opositora.

“Hoy por hoy prefiero no hablar de oposición, sino de todos aquellos que están interesados en trabajar por la universidad y a ellos estamos convocando, precisamente para incorporarlos en lo que es la gestión de la universidad”, sostuvo.

Por otra parte, resaltó “la UNCuyo es una universidad autónoma y va a seguir siéndolo”. Indicó que “la autonomía es fundamental para las universidades, porque eso significa que toma sus propias decisiones sin injerencias externas. Recibe los recursos asignados, pero puede distribuir los recursos y aplicarlos conforme decidan sus autoridades, este caso específicamente el Consejo Superior”.

En tanto, reconoció las complejidades que afronta la casa de altos estudios a raíz de que no se haya aprobado el Presupuesto nacional 2022 y que por lo tanto se haya reconducido el del año anterior. “El presupuesto reconducido es complejo, porque en realidad no tenemos seguridad de los montos. Los montos van actualizándose en función de los ajustes salariales”, explicó, aunque advirtió que “hasta el momento no tenemos falta de presupuesto”.