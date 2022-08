El picante consejo que le dio a Cristina Fernández de Kirchner un arrepentido en la causa "cuadernos"

Leonardo Fariña, reconocido por ser el testigo arrepentido y uno de los principales colaboradores en la causa 'Ruta del dinero K' que condenó a Lázaro Báez, lanzó una advertencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco del juicio que enfrenta por la causa Vialidad. “Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice para defenderse", consideró.

“Se está defendiendo de la única manera que se puede defender y creo que es algo válida. Todas las personas en un proceso penal se defienden a como dé lugar. No queda otra”, sostuvo Fariña al ser entrevistado por el periodista Luis Majul en La Nación+.

Además, comparó las estrategias de defensa de Fernández de Kirchner durante la causa dólar futuro y en la actual imputación por presuntas irregularidades en obra pública. “Para el primero de los casos, que para mí no está ajusticiable, vos veías una defensa técnica. A los que nos gustan los números no daba placer escuchar lo que decía o como se defendía en ese entonces”, lanzó.

“Ahora estamos hablando de una defensa política en un expediente judicial. No podes defenderte con una foto de un partido de fútbol, el lawfare, la recusación y no conocer a los imputados”, subrayó en referencia a la recusación que hizo la vicepresidenta hacia el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu por aparecer en una foto jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri.

Y luego fue tajante al sostener: “Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice para defenderse. Si después sale un conejo de la galera, lo que ya dijiste con anterioridad no se puede borrar con el codo. Después vas a tener que armar un argumento para desmentirlo”.

Sobre los alegatos del fiscal Luciani, Fariña admitió haberse "asombrado" por los detalles brindados, aunque si esperaba que la estrategia del Ministerio Público Fiscal fuera esa.

“Lo que si no tenía noción de algunas cosas burdas que pasaron. Por ejemplo, la licitación de la ruta 288. Que el Estado presupueste 1,28 metros de talud de una ruta y sea menor a 10 cm, oferten y paguen. Se hizo hasta cierto punto y nunca se revisó. Pero se pagó la totalidad”. ejemplificó.

“Cuando yo veo en este juicio todo lo que está pasando, me centro en las caras de los imputados. Y no hay caras de felicidad. ¿Sabes por qué? Porque se defienden de manera que no se tienen que defender y buscan revancha, pero no en la vida, sino revancha política”, concluyó.

La respuesta de Diego Luciani ante la jugada de Cristina Kirchner

Sobre la recusación que recibió Diego Luciani, la cual implicaba un pedido explícito de apartado de la causa, el fiscal explicó el último viernes: “Es la primera vez que me recusan en mi carrera. Hay una campaña para debilitarme psicológicamente. Soy un fiscal de la Nación que actúa con libertad e independencia. Quiero ser claro: respeto y horno la función que cumplo. Lo hago con respeto y con dignidad, porque tengo un mandato público. Sepan que sigo firme en mis convicciones".