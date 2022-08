Gerardo Morales a Lilita Carrió: "Sos la Cristina Kirchner de Juntos por el Cambio"

Sin lugar a dudas que las declaraciones de Elisa Carrió generaron una explosión en el seno de Juntos por el Cambio. La dirigente de la Coalición Cívica señaló, hace unos días, que “la gente no quiere a los decentes”. Describió duramente la —en sus palabras— connivencia entre importantes dirigentes, por caso, Jorge Brito, el gobernador Gustavo Sáez de Salta y el rol de Massa en todo este esquema.

Uno de los que fue apuntado por Carrió, además, es el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR Nacional, Gerardo Morales de quien, este domingo, se filtraron los mensajes que le mandó por WhatsApp a Lilita.

"Sos la Cristina Kirchner de Juntos por el Cambio", fue uno de los punzantes envíos de Morales a Carrió, quien puso en duda el manejo de los recursos mineros en la provincia de Jujuy.

Y siguió: "Vos no sos más decente que yo. Vivo en la casa de mi mujer. Te invito que que los dos demostremos lo que tenemos y cómo lo hicimos".

Además, el gobernador jujeño le hizo un listado con todas las empresas que operan en su provincia con el tema de la minería: "Estas son todas las empresas que operan en la provincia en distintas instancias: pedimentos, pedidos de EIA, pedidos para exploración o explotación. Todas cumpliendo el código minero. Desde que me hice cargo transparenté el padrón minero que está colgado en la página web para que los que quieran invertir hagan los pedimentos en los términos de código minero". Y siguió: "Están empresas como Toyota, Gangfeng, Lithium Americana, Allkem (fusión de Galaxy con Orocobre), Litica (Plus Petrol), Dajin, Southtowns American Lithium, Hannac, etc, etc".

"No vas a manchar mi nombre ni mi gestión que es transparente y transformadora. No te lo permito", le advirtió Morales a la líder de la Coalición Cívica.

"Queres romper juntos por el cambio. Sos la Cristina Kirchner de JxC. ¿Por qué no hablas del Paseo del Bajo y de los negocios de la Ciudad? ¿Por qué no hablas del tema del correo de Macri? ¿O de cómo manejaron durante nuestra gestión el crédito tomado al FMI y cómo se fugaron las divisas y quienes se hicieron ricos? Es bastante unilateral tu mirada sobre la honestidad y sabes que esa actitud tuya no es honesta", finalizó Morales.