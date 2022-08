Gerardo Morales le pone picante a la interna de Juntos por el Cambio

La interna en Juntos por el Cambio está al rojo vivo y si bien varios de sus referentes intentaron calmar el calor con algunos baldes de agua, los dichos de Elisa Carrió siguen generando debate en el frente opositor al Gobierno de Alberto Fernández.

El que no tuvo pelos en la lengua fue el presidente de la UCR nacional y actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien disparó que muchos integrantes del espacio piensan que lo de Carrió fue una jugada orquestada por el expresidente Mauricio Macri.

"Muchos en el espacio piensan que ha habido un aval de Mauricio en esto, pero a mí no me consta. Será un tema que también hablaremos, pero habrá visto que es bastante unilateral Lilita cuando reparte, a uno sí y a otros no", apuntó Morales.

El titular de la Unión Cívica Radical adelantó que la semana próxima habrá una reunión de Juntos por el Cambio en la que tratarán, entre otros temas, las duras declaraciones realizadas por la fundadora de la Coalición Cívica.

Morales consideró que las críticas los "dañan" como coalición opositora y puntualizó: "Si Lilita tiene dudas o sospechas las tiene que hablar hacia adentro, pero no generar acusaciones, descalificaciones, que no contribuyen a nada".

"Yo la quiero mucho, pero a veces se excede y no está bien descalificar a los dirigentes de Juntos por el Cambio. No es este el camino, tenemos que actuar con responsabilidad, unir Juntos por el Cambio y trabajar en un programa de gobierno", agregó.

Sobre las aspiraciones políticas de Macri de cara a las elecciones presidenciales de 2023, dijo: "Creo que está recorriendo el país como candidato y tiene todo el derecho de hacerlo".

"El radicalismo quiere un presidente radical y yo también voy a ser candidato. Mauricio tiene todo su derecho, yo no estoy de acuerdo, pero todo se va a dirimir en las PASO", adelantó.